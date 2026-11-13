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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (13.11.2026)

உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (13.11.2026)

உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (13.11.2026)

UPDATED : நவ 14, 2026 12:04 AM

ADDED : நவ 14, 2026 12:04 AM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:04 AM ADDED : நவ 14, 2026 12:04 AM

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அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) | 44– 48

கத்திரி (சிம்ரன்) | 42– 46

கத்திரி (நாடு) | 55 – 60

வெண்டை | 30 – 36

தக்காளி (நாடு) | 25– 27

தக்காளி ஆப்பிள் | 20– 22

அவரை (பிஸ்கட்) | 65– 70

புடலை | 28–32

பீர்க்கன் | 45– 50

சுரைக்காய் | 16– 20

பாகற்காய் | 44– 48

கொத்தவரை | 44– 48

பூசணி | 16– 18

அரசாணி | 16 – 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) | 38– 44

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) | 38– 42

சி.வெங்காயம் | 100– 114

பெ.வெங்காயம் | 54 –57

த.பயறு (வெள்ளை) | 38–40

முருங்கை | 60 –65

தேங்காய் | 54– 58

வாழைக்காய் | 40 – 46

சேனைகிழங்கு | 30– 36

கருணைகிழங்கு | 55–60

சேப்பங்கிழங்கு | 50 – 55

மரவள்ளி | 30– 35

சர்க்கரைவள்ளி | 46 – 50

கறிவேப்பிலை | 44 – 48

கொத்தமல்லி | 70– 80

புதினா | 16– 18

கீரைகள் | 18 – 20

வெந்தயக்கீரை | 32– 35

வல்லாரை | 8 – 10

கோவக்காய் | 32 – 38

வாழைத்தண்டு | 5– 10

வாழை இலை | 4– 5

வாழைப்பூ | 15– 20

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) | 18 – 20

வெள்ளரி | 28 – 32

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) | 28– 32

சுண்டக்காய் | 140 – 150

வெங்காயத்தாள் | 12 – 15

மக்காசோளக்கதிர் | 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) | 42 – 50

காளான் (200 கிராம்) | 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) | 70–76

மேரக்காய் | 28 – 32

முள்ளங்கி (சிவப்பு) | 40–45

கேரட் | 40–45

பீட்ரூட் (ஊட்டி) | 60– 64

நுால்கோல் | 44 – 48

டர்னிப் | 54–58

மு.கோஸ் | 20–24

முட்டைகோஸ் (கலர்) | 28 –32

காலிபிளவர் | 60– 65

பூண்டு | 210 – 230

இஞ்சி | 68– 158

புருக்கோலின் | 205– 215

பென்னி பீன்ஸ் | 85– 90

பட்டர் பீன்ஸ் | 150– 180

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