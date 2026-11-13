உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (13.11.2026)

UPDATED : நவ 14, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:04 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) | 44– 48
கத்திரி (சிம்ரன்) | 42– 46
கத்திரி (நாடு) | 55 – 60
வெண்டை | 30 – 36
தக்காளி (நாடு) | 25– 27
தக்காளி ஆப்பிள் | 20– 22
அவரை (பிஸ்கட்) | 65– 70
புடலை | 28–32
பீர்க்கன் | 45– 50
சுரைக்காய் | 16– 20
பாகற்காய் | 44– 48
கொத்தவரை | 44– 48
பூசணி | 16– 18
அரசாணி | 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) | 38– 44
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) | 38– 42
சி.வெங்காயம் | 100– 114
பெ.வெங்காயம் | 54 –57
த.பயறு (வெள்ளை) | 38–40
முருங்கை | 60 –65
தேங்காய் | 54– 58
வாழைக்காய் | 40 – 46
சேனைகிழங்கு | 30– 36
கருணைகிழங்கு | 55–60
சேப்பங்கிழங்கு | 50 – 55
மரவள்ளி | 30– 35
சர்க்கரைவள்ளி | 46 – 50
கறிவேப்பிலை | 44 – 48
கொத்தமல்லி | 70– 80
புதினா | 16– 18
கீரைகள் | 18 – 20
வெந்தயக்கீரை | 32– 35
வல்லாரை | 8 – 10
கோவக்காய் | 32 – 38
வாழைத்தண்டு | 5– 10
வாழை இலை | 4– 5
வாழைப்பூ | 15– 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) | 18 – 20
வெள்ளரி | 28 – 32
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) | 28– 32
சுண்டக்காய் | 140 – 150
வெங்காயத்தாள் | 12 – 15
மக்காசோளக்கதிர் | 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) | 42 – 50
காளான் (200 கிராம்) | 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) | 70–76
மேரக்காய் | 28 – 32
முள்ளங்கி (சிவப்பு) | 40–45
கேரட் | 40–45
பீட்ரூட் (ஊட்டி) | 60– 64
நுால்கோல் | 44 – 48
டர்னிப் | 54–58
மு.கோஸ் | 20–24
முட்டைகோஸ் (கலர்) | 28 –32
காலிபிளவர் | 60– 65
பூண்டு | 210 – 230
இஞ்சி | 68– 158
புருக்கோலின் | 205– 215
பென்னி பீன்ஸ் | 85– 90
பட்டர் பீன்ஸ் | 150– 180