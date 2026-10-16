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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (16.10.2026)

உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (16.10.2026)

உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (16.10.2026)

ADDED : அக் 17, 2026 12:02 AM

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ADDED : அக் 17, 2026 12:02 AM

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அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 35

கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 34

கத்திரி (நாடு) 35 – 42

வெண்டை 38 – 42

தக்காளி (நாடு) 20 – 22

தக்காளி ஆப்பிள் 20 – 23

அவரை (பிஸ்கட்) 70 – 80

புடலை 40 –45

பீர்க்கன் 40 – 45

சுரைக்காய் 22 – 26

பாகற்காய் 46 – 58

கொத்தவரை 38 – 44

பூசணி 18 – 20

அரசாணி 18 – 20

ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 44

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 36 – 42

சி.வெங்காயம் 80 – 86

பெ.வெங்காயம் 45 –49

த.பயறு (வெள்ளை) 30 –36

முருங்கை 58 –66

தேங்காய் 54 – 58

மாங்காய் 100 – 110

வாழைக்காய் 40 – 44

சேனைகிழங்கு 30 – 34

கருணைகிழங்கு 56 –62

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 95 – 100

புதினா 9 – 10

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32– 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 32 – 42

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 4 – 5

வாழைப்பூ 15 – 20

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18

வெள்ளரி 30 – 38

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 38

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

நிலக்கடலை 65 - 70

மக்காசோளக்கதிர் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 38– 42

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 60 –68

மேரக்காய் 32 – 38

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 –36

கேரட் 35 –40

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 52 – 58

நுால்கோல் 45– 50

டர்னிப் 50 –55

மு.கோஸ் 18 –20

முட்டைகோஸ் (கலர்) 28 –32

காலிபிளவர் 54– 58

பூண்டு 210 – 226

இஞ்சி 65 – 158

பென்னி பீன்ஸ் 65 – 75

பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170

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