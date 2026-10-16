உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (16.10.2026)

ADDED : அக் 17, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 35
கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 34
கத்திரி (நாடு) 35 – 42
வெண்டை 38 – 42
தக்காளி (நாடு) 20 – 22
தக்காளி ஆப்பிள் 20 – 23
அவரை (பிஸ்கட்) 70 – 80
புடலை 40 –45
பீர்க்கன் 40 – 45
சுரைக்காய் 22 – 26
பாகற்காய் 46 – 58
கொத்தவரை 38 – 44
பூசணி 18 – 20
அரசாணி 18 – 20
ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 44
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 36 – 42
சி.வெங்காயம் 80 – 86
பெ.வெங்காயம் 45 –49
த.பயறு (வெள்ளை) 30 –36
முருங்கை 58 –66
தேங்காய் 54 – 58
மாங்காய் 100 – 110
வாழைக்காய் 40 – 44
சேனைகிழங்கு 30 – 34
கருணைகிழங்கு 56 –62
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 95 – 100
புதினா 9 – 10
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32– 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 32 – 42
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18
வெள்ளரி 30 – 38
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 38
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 65 - 70
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 38– 42
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 60 –68
மேரக்காய் 32 – 38
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 –36
கேரட் 35 –40
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 52 – 58
நுால்கோல் 45– 50
டர்னிப் 50 –55
மு.கோஸ் 18 –20
முட்டைகோஸ் (கலர்) 28 –32
காலிபிளவர் 54– 58
பூண்டு 210 – 226
இஞ்சி 65 – 158
பென்னி பீன்ஸ் 65 – 75
பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170