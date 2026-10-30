உழவர் சந்தை - காய்கறி விலை (30.10.2026)

UPDATED : அக் 31, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 31, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 40– 45
கத்திரி (சிம்ரன்) 40– 45
கத்திரி (நாடு) 50 – 55
வெண்டை 50 – 55
தக்காளி (நாடு) 33– 35
தக்காளி ஆப்பிள் 20– 22
அவரை (பிஸ்கட்) 70– 80
புடலை 40–44
பீர்க்கன் 40– 50
சுரைக்காய் 14– 20
பாகற்காய் 40– 48
கொத்தவரை 40– 46
பூசணி 18– 20
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 28– 32
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 30– 35
சி.வெங்காயம் 100– 114
பெ.வெங்காயம் 54 –60
த.பயறு (வெள்ளை) 38–44
பச்சை மொச்சை 68 – 74
முருங்கை 60 –65
தேங்காய் 56– 60
மாங்காய் 100 – 105
வாழைக்காய் 40 – 46
சேனைகிழங்கு 30– 36
கருணைகிழங்கு 65–70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30– 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 145– 155
புதினா 12– 14
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32– 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 28 – 35
வாழைத்தண்டு 5– 10
வாழை இலை 4– 5
வாழைப்பூ 15– 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18
வெள்ளரி 28 – 32
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 28– 32
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 65-- – 70
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 34 – 45
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 65–76
மேரக்காய் 28 – 32
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30–38
கேரட் 30–36
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 55– 60
நுால்கோல் 35 – 40
டர்னிப் 40–48
மு.கோஸ் 15–20
முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 –30
காலிபிளவர் 60– 67
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68– 158
புருக்கோலின் 220– 230
பென்னி பீன்ஸ் 70– 80
பட்டர் பீன்ஸ் 150– 180