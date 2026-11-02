உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (02.11.2026)

UPDATED : நவ 03, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 03, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 40 – 45
கத்திரி (சிம்ரன்) 42 – 48
கத்திரி (நாடு) 52 – 58
வெண்டை 45 – 50
தக்காளி (நாடு) 38 – 40
தக்காளி ஆப்பிள் 25 – 28
அவரை (பிஸ்கட்) 90 – 98
புடலை 30 – 38
பீர்க்கன் 46 – 54
சுரைக்காய் 14 – 20
பாகற்காய் 48 – 60
கொத்தவரை 42 – 50
பூசணி 18 – 20
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 35 – 40
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 30 – 35
சி.வெங்காயம் 100 – 108
பெ.வெங்காயம் 54 – 60
த.பயறு (வெள்ளை) 38 – 44
பச்சை மொச்சை 68 – 75
முருங்கை 60 – 65
தேங்காய் 54 – 58
மாங்காய்(கு/கோ) 90 – 100
வாழைக்காய் 40 – 46
சேனைகிழங்கு 30 – 36
கருணைகிழங்கு 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 145 – 155
புதினா 16 – 18
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32 – 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 34 – 40
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
வெள்ளரி 30 – 35
பீட்ரூட்(உள்ளுர்) 25 – 30
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 60 – 65
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 30 – 48
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 50 – 60
மேரக்காய் 30 – 34
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 32 – 38
கேரட் 40 – 44
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 50 – 55
மு.கோஸ் 18 – 20
முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30
காலிபிளவர் 60 – 67
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68 – 158
புருக்கோலின் 230– 240
பென்னி பீன்ஸ் 100 – 105
பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180