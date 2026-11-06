உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (06.11.2026)

UPDATED : நவ 07, 2026 12:02 AM
ADDED : நவ 07, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) | 32 – 38
கத்திரி (சிம்ரன்) | 38 – 44
கத்திரி (நாடு) | 45 – 50
வெண்டை | 30 – 35
தக்காளி (நாடு) | 24 – 26
தக்காளி ஆப்பிள் | 22 – 24
அவரை (பிஸ்கட்) | 70 – 80
புடலை | 25 – 30
பீர்க்கன் | 48 – 54
சுரைக்காய் | 16 – 20
பாகற்காய் | 48 – 58
கொத்தவரை | 40 – 45
பூசணி | 16 – 18
அரசாணி | 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) | 36 – 42
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) | 26 – 32
சி.வெங்காயம் | 70 – 100
பெ.வெங்காயம் | 54 – 58
த.பயறு (வெள்ளை) | 35 – 40
பச்சை மொச்சை | 68 – 75
முருங்கை | 52 – 58
தேங்காய் | 54 – 58
மாங்காய்(கு/கோ) | 70 – 80
வாழைக்காய் | 42 – 48
சேனைகிழங்கு | 30 – 36
கருணைகிழங்கு | 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு | 45 – 50
மரவள்ளி | 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி | 50 – 55
கறிவேப்பிலை | 44 – 48
கொத்தமல்லி | 100 – 110
புதினா | 16 – 18
கீரைகள் | 18 – 20
வெந்தயக்கீரை | 32 – 35
வல்லாரை | 8 – 10
கோவக்காய் | 28 – 35
வாழைத்தண்டு | 5 – 10
வாழை இலை | 4 – 5
வாழைப்பூ | 15 – 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளுர்) | 16 – 18
வெள்ளரி | 30 – 34
பீட்ரூட்(உள்ளுர்) | 22 – 28
சுண்டக்காய் | 140 – 150
வெங்காயத்தாள் | 12 – 15
நிலக்கடலை | 60 – 65
மக்காசோளக்கதிர் | 22 – 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) | 40 – 54
காளான் (200 கிராம்) | 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) | 65 – 70
மேரக்காய் | 30 – 34
முள்ளங்கி (சிவப்பு) | 35 – 40
கேரட் | 35 – 40
பீட்ரூட் (ஊட்டி) | 45 – 50
நுால்கோஸ் | 40 – 45
டர்னிப் | 50 – 55
மு.கோஸ் | 18 – 22
முட்டைகோஸ் (கலர்) | 25 – 30
காலிபிளவர் | 60 – 67
பூண்டு | 210 – 230
இஞ்சி | 68 – 158
புருக்கோலின் | 230 – 240
பென்னி பீன்ஸ் | 70 – 80
பட்டர் பீன்ஸ் | 150 – 180