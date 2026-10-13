தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (13.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (13.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (13.10.2026)

UPDATED : அக் 14, 2026 12:05 AM

ADDED : அக் 14, 2026 12:02 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 14, 2026 12:05 AM ADDED : அக் 14, 2026 12:02 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 36

கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 34

கத்திரி (நாடு) 35 – 42

வெண்டை 40 – 44

தக்காளி (நாடு) 24 – 26

தக்காளி ஆப்பிள் 24 – 27

அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 68

புடலை 40 –45

பீர்க்கன் 40 – 45

சுரைக்காய் 22 – 28

பாகற்காய் 46 – 58

கொத்தவரை 42 – 45

பூசணி 16 – 18

அரசாணி 16 – 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 45

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 45 – 50

சி.வெங்காயம் 80 – 86

பெ.வெங்காயம் 45 –48

த.பயறு (வெள்ளை) 30 –36

பச்சை மொச்சை 70 – 75

முருங்கை 55–60

தேங்காய் 54 – 58

மாங்காய் 110 – 120

வாழைக்காய் 42 – 46

சேனைகிழங்கு 30 – 34

கருணைகிழங்கு 60 –65

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 90 – 95

புதினா 9 – 10

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32– 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 35 – 45

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 4 – 5

வாழைப்பூ 15 – 20

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18

வெள்ளரி 30 – 38

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 34

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

மக்காசோளக்கதிர் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 35– 42

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 60 –68

மேரக்காய் 30 – 35

கேரட் 30 –35

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 60 – 68

டர்னிப் 50 –55

மு.கோஸ் 18 –20

முட்டைகோஸ் (கலர்) 28–32

காலிபிளவர் 50– 55

பூண்டு 210 – 225

இஞ்சி 65 – 158

புருக்கோலின் 200– 200

பென்னி பீன்ஸ் 80 – 90

பட்டர் பீன்ஸ் 110 – 160

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us