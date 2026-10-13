உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (13.10.2026)

UPDATED : அக் 14, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 14, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 36
கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 34
கத்திரி (நாடு) 35 – 42
வெண்டை 40 – 44
தக்காளி (நாடு) 24 – 26
தக்காளி ஆப்பிள் 24 – 27
அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 68
புடலை 40 –45
பீர்க்கன் 40 – 45
சுரைக்காய் 22 – 28
பாகற்காய் 46 – 58
கொத்தவரை 42 – 45
பூசணி 16 – 18
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 45
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 45 – 50
சி.வெங்காயம் 80 – 86
பெ.வெங்காயம் 45 –48
த.பயறு (வெள்ளை) 30 –36
பச்சை மொச்சை 70 – 75
முருங்கை 55–60
தேங்காய் 54 – 58
மாங்காய் 110 – 120
வாழைக்காய் 42 – 46
சேனைகிழங்கு 30 – 34
கருணைகிழங்கு 60 –65
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 90 – 95
புதினா 9 – 10
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32– 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 35 – 45
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18
வெள்ளரி 30 – 38
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 34
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 35– 42
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 60 –68
மேரக்காய் 30 – 35
கேரட் 30 –35
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 60 – 68
டர்னிப் 50 –55
மு.கோஸ் 18 –20
முட்டைகோஸ் (கலர்) 28–32
காலிபிளவர் 50– 55
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 65 – 158
புருக்கோலின் 200– 200
பென்னி பீன்ஸ் 80 – 90
பட்டர் பீன்ஸ் 110 – 160