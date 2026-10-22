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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (22.10.26)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (22.10.26)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (22.10.26)

UPDATED : அக் 23, 2026 12:04 AM

ADDED : அக் 23, 2026 12:02 AM

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UPDATED : அக் 23, 2026 12:04 AM ADDED : அக் 23, 2026 12:02 AM

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அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 20 – 25

கத்திரி (சிம்ரன்) 20 – 25

கத்திரி (நாடு) 30 – 36

வெண்டை 30 – 35

தக்காளி (நாடு) 31 – 33

தக்காளி ஆப்பிள் 28 – 30

அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 66

புடலை 30 –35

பீர்க்கன் 35 – 40

சுரைக்காய் 12 – 18

பாகற்காய் 40 – 54

கொத்தவரை 32 – 38

பூசணி 16 – 18

அரசாணி 16 – 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 45

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 32 – 38

சி.வெங்காயம் 82 – 90

பெ.வெங்காயம் 52 – 54

த.பயறு (வெள்ளை) 25 –30

பச்சை மொச்சை 65 – 70

முருங்கை 60 – 65

தேங்காய் 56 – 60

மாங்காய் 100 – 110

வாழைக்காய் 40 – 44

சேனைகிழங்கு 30 – 34

கருணைகிழங்கு 65 – 70

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 80 – 90

புதினா 11 – 12

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32 – 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 30 – 35

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 5 – 6

வாழைப்பூ 15 – 20

வெள்ளரி 28 – 34

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

நிலக்கடலை 65 – 70

மக்காசோளக்கதிர் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 70 –76

மேரக்காய் 30 – 34

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35

கேரட் 36 – 40

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 65 – 70

நுால்கோல் 30– 35

டர்னிப் 40 – 45

மு.கோஸ் 20 – 22

முட்டைகோஸ் (கலர்) 22–28

காலிபிளவர் 54 – 60

பூண்டு 210 – 225

இஞ்சி 68 – 158

புருக்கோலின் 220– 230

பென்னி பீன்ஸ் 75 – 85

பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170

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