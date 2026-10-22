உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (22.10.26)

UPDATED : அக் 23, 2026 12:04 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:02 AM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 20 – 25
கத்திரி (சிம்ரன்) 20 – 25
கத்திரி (நாடு) 30 – 36
வெண்டை 30 – 35
தக்காளி (நாடு) 31 – 33
தக்காளி ஆப்பிள் 28 – 30
அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 66
புடலை 30 –35
பீர்க்கன் 35 – 40
சுரைக்காய் 12 – 18
பாகற்காய் 40 – 54
கொத்தவரை 32 – 38
பூசணி 16 – 18
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 45
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 32 – 38
சி.வெங்காயம் 82 – 90
பெ.வெங்காயம் 52 – 54
த.பயறு (வெள்ளை) 25 –30
பச்சை மொச்சை 65 – 70
முருங்கை 60 – 65
தேங்காய் 56 – 60
மாங்காய் 100 – 110
வாழைக்காய் 40 – 44
சேனைகிழங்கு 30 – 34
கருணைகிழங்கு 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 80 – 90
புதினா 11 – 12
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32 – 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 30 – 35
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 5 – 6
வாழைப்பூ 15 – 20
வெள்ளரி 28 – 34
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 65 – 70
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 70 –76
மேரக்காய் 30 – 34
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35
கேரட் 36 – 40
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 65 – 70
நுால்கோல் 30– 35
டர்னிப் 40 – 45
மு.கோஸ் 20 – 22
முட்டைகோஸ் (கலர்) 22–28
காலிபிளவர் 54 – 60
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68 – 158
புருக்கோலின் 220– 230
பென்னி பீன்ஸ் 75 – 85
பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170