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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (27.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (27.10.2026)

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (27.10.2026)

UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM

ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM

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UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM

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அ நிறம் | அளவு

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 35

கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 35

கத்திரி (நாடு) 40 – 45

வெண்டை 40 – 45

தக்காளி (நாடு) 34 – 36

தக்காளி ஆப்பிள் 20 – 22

அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 65

புடலை 30 – 35

பீர்க்கன் 38 – 44

சுரைக்காய் 14 – 20

பாகற்காய் 40 – 55

கொத்தவரை 36 – 42

பூசணி 18 – 20

அரசாணி 16 – 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 –45

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 40 – 45

சி.வெங்காயம் 100 – 110

பெ.வெங்காயம் 56 – 60

த.பயறு (வெள்ளை) 34 – 38

பச்சை மொச்சை 65 – 70

முருங்கை 65 – 70

தேங்காய் 56 – 60

மாங்காய்(கு/கோ) 100 – 105

வாழைக்காய் 40 – 46

சேனைகிழங்கு 30 – 36

கருணைகிழங்கு 65 – 70

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 100 – 115

புதினா 12 – 14

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32 – 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 28 – 35

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 4 – 5

வாழைப்பூ 15 – 20

வெள்ளரி 30 – 35

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

நிலக்கடலை 70 – 75

மக்காசோளக்கதிர் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 70 – 80

மேரக்காய் 30 – 35

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35

கேரட் 40 – 44

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 60 – 68

நுால்கோல் 50 – 55

டர்னிப் 50 – 55

மு.கோஸ் 20 – 24

முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30

காலிபிளவர் 60 – 67

பூண்டு 210 – 225

இஞ்சி 68 – 158

புருக்கோலின் 230– 240

பென்னி பீன்ஸ் 80 – 90

பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180

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