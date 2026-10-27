உழவர் சந்தை காய்கறி விலை (27.10.2026)

UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 30 – 35
கத்திரி (சிம்ரன்) 30 – 35
கத்திரி (நாடு) 40 – 45
வெண்டை 40 – 45
தக்காளி (நாடு) 34 – 36
தக்காளி ஆப்பிள் 20 – 22
அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 65
புடலை 30 – 35
பீர்க்கன் 38 – 44
சுரைக்காய் 14 – 20
பாகற்காய் 40 – 55
கொத்தவரை 36 – 42
பூசணி 18 – 20
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 –45
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 40 – 45
சி.வெங்காயம் 100 – 110
பெ.வெங்காயம் 56 – 60
த.பயறு (வெள்ளை) 34 – 38
பச்சை மொச்சை 65 – 70
முருங்கை 65 – 70
தேங்காய் 56 – 60
மாங்காய்(கு/கோ) 100 – 105
வாழைக்காய் 40 – 46
சேனைகிழங்கு 30 – 36
கருணைகிழங்கு 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 100 – 115
புதினா 12 – 14
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32 – 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 28 – 35
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
வெள்ளரி 30 – 35
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 70 – 75
மக்காசோளக்கதிர் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 70 – 80
மேரக்காய் 30 – 35
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35
கேரட் 40 – 44
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 60 – 68
நுால்கோல் 50 – 55
டர்னிப் 50 – 55
மு.கோஸ் 20 – 24
முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30
காலிபிளவர் 60 – 67
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68 – 158
புருக்கோலின் 230– 240
பென்னி பீன்ஸ் 80 – 90
பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180