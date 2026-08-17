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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:33 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 07:33 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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அ நிறம் | அளவு

(13.08.26)

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 36 - 42

கத்திரி (சிம்ரன்) 36 - 42

கத்திரி (நாடு) 45 - 50

வெண்டை 40 - 46

தக்காளி (நாடு) 16 - 19

தக்காளி ஆப்பிள் 18 - 20

அவரை (பிஸ்கட்) 65 - 70

புடலை 30 -34

பீர்க்கன் 38 - 48

சுரைக்காய் 22 - 28

பாகற்காய் 50 - 55

கொத்தவரை 32 - 38

பூசணி 16 - 18

அரசாணி 16 - 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) 30 - 35

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 38 - 45

சி.வெங்காயம் 70 - 78

பெ.வெங்காயம் 32 -35

த.பயறு (வெள்ளை) 35 -40

பச்சை மொச்சை 60 - 65

முருங்கை 26-32

தேங்காய் 56 - 60

மாங்காய் 0 - 0

வாழைக்காய் 32 - 40

சேனைகிழங்கு 32 - 40

கருணைகிழங்கு 90 -96

சேப்பங்கிழங்கு 45 - 50

மரவள்ளி 30 - 35

சர்க்கரைவள்ளி 42 - 48

கறிவேப்பிலை 32 - 38

கொத்தமல்லி 45 - 50

புதினா 8 - 10

கீரைகள் 18 - 20

வெந்தயக்கீரை 32- 35

வல்லாரை 8 - 10

கோவக்காய் 40 - 46

வாழைத்தண்டு 5 - 10

வாழை இலை 4 - 5

வாழைப்பூ 10 - 15

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 18 - 22

வெள்ளரி 32 - 38

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 40 - 44

சுண்டக்காய் 140 - 150

வெங்காயத்தாள் 12 - 15

காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 -0

நிலக்கடலை 60 - 68

மக்காசோளக்கதிர் 25- 30

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 32 - 38

காளான் (200 கிராம்) 40 - 50

உருளை(ஊட்டி) 60 -66

மேரக்காய் 30 - 35

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 -0

கேரட் 85 -94

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 75 - 80

நுால்கோல் 35- 40

டர்னிப் 0 -0

மு.கோஸ் 34 -38

முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0

காலிபிளவர் 42 - 48

பட்டாணி 205 - 215

பூண்டு 200 - 220

இஞ்சி 160 - 170

புருக்கோலின் 180 - 200

பென்னி பீன்ஸ் 90 - 100

குடமிளகாய் 50 - 56

பட்டர் பீன்ஸ் 150 - 160

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