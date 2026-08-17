உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:33 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM
(13.08.26)
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 36 - 42
கத்திரி (சிம்ரன்) 36 - 42
கத்திரி (நாடு) 45 - 50
வெண்டை 40 - 46
தக்காளி (நாடு) 16 - 19
தக்காளி ஆப்பிள் 18 - 20
அவரை (பிஸ்கட்) 65 - 70
புடலை 30 -34
பீர்க்கன் 38 - 48
சுரைக்காய் 22 - 28
பாகற்காய் 50 - 55
கொத்தவரை 32 - 38
பூசணி 16 - 18
அரசாணி 16 - 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 30 - 35
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 38 - 45
சி.வெங்காயம் 70 - 78
பெ.வெங்காயம் 32 -35
த.பயறு (வெள்ளை) 35 -40
பச்சை மொச்சை 60 - 65
முருங்கை 26-32
தேங்காய் 56 - 60
மாங்காய் 0 - 0
வாழைக்காய் 32 - 40
சேனைகிழங்கு 32 - 40
கருணைகிழங்கு 90 -96
சேப்பங்கிழங்கு 45 - 50
மரவள்ளி 30 - 35
சர்க்கரைவள்ளி 42 - 48
கறிவேப்பிலை 32 - 38
கொத்தமல்லி 45 - 50
புதினா 8 - 10
கீரைகள் 18 - 20
வெந்தயக்கீரை 32- 35
வல்லாரை 8 - 10
கோவக்காய் 40 - 46
வாழைத்தண்டு 5 - 10
வாழை இலை 4 - 5
வாழைப்பூ 10 - 15
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 18 - 22
வெள்ளரி 32 - 38
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 40 - 44
சுண்டக்காய் 140 - 150
வெங்காயத்தாள் 12 - 15
காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 -0
நிலக்கடலை 60 - 68
மக்காசோளக்கதிர் 25- 30
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 32 - 38
காளான் (200 கிராம்) 40 - 50
உருளை(ஊட்டி) 60 -66
மேரக்காய் 30 - 35
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 -0
கேரட் 85 -94
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 75 - 80
நுால்கோல் 35- 40
டர்னிப் 0 -0
மு.கோஸ் 34 -38
முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0
காலிபிளவர் 42 - 48
பட்டாணி 205 - 215
பூண்டு 200 - 220
இஞ்சி 160 - 170
புருக்கோலின் 180 - 200
பென்னி பீன்ஸ் 90 - 100
குடமிளகாய் 50 - 56
பட்டர் பீன்ஸ் 150 - 160