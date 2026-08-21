உழவர் சந்தை காய்கறிவிலை 

UPDATED : ஆக 15, 2026 07:20 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM
(15.08.26)
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 32 --- 38கத்திரி (சிம்ரன்) 35 - 40கத்திரி (நாடு) 42 - 48வெண்டை 38 - 44தக்காளி (நாடு) 18 - 20தக்காளி ஆப்பிள் 18 - 20அவரை (பிஸ்கட்) 55 - 60புடலை 26 -32பீர்க்கன் 38 - 46சுரைக்காய் 20 -26பாகற்காய் 45 - 60கொத்தவரை 32 -38பூசணி 16 - 18அரசாணி 18 - 20ப.மிளகாய்(சம்பா) 30 - 38ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 38 - 44சி.வெங்காயம் 68 - 74பெ.வெங்காயம் 35 -38த.பயறு (வெள்ளை) 35 - 40பச்சை மொச்சை 50 - 55முருங்கை 22 - 28தேங்காய் 56 - 60மாங்காய் 0 - 0வாழைக்காய் 30 - 38சேனைகிழங்கு 32 - 40கருணைகிழங்கு 90 -96சேப்பங்கிழங்கு 45 - 50மரவள்ளி 30 -35 -சர்க்கரைவள்ளி 42 - 48கறிவேப்பிலை 32 - 38கொத்தமல்லி 40 - 45புதினா 8 -10கீரைகள் 18 -20வெந்தயக்கீரை 32 - 35வல்லாரை 8 - 10கோவக்காய் 40 - 48வாழைத்தண்டு 5 -10வாழை இலை 4 -5வாழைப்பூ 10 -15முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 22-28வெள்ளரி 38 - 44பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 40 -46சுண்டக்காய் 140 - 150வெங்காயத்தாள் 12 - 15காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 -0நிலக்கடலை 60 -- 68மக்காசோளக்கதிர் 22 - 26முள்ளங்கி(வெள்ளை) 22 -28காளான் (200 கிராம்) 40 -50உருளை(ஊட்டி) 65 - 70மேரக்காய் 30-- --35முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0- 0கேரட் 75 -85பீட்ரூட் (ஊட்டி) 70 - 75நுால்கோல் 35-40டர்னிப் 0 - 0மு.கோஸ் 24 -30முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0காலிபிளவர் 45 --- 50பட்டாணி 205 -215பூண்டு 200 - 220இஞ்சி 160-170புருக்கோலின் 180 ---200பென்னி பீன்ஸ் 85 - 95குடமிளகாய் 50 ---56பட்டர் பீன்ஸ் 150 - 160