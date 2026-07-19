உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:00 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
(19.07.2026)
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 48 - 54கத்திரி (சிம்ரன்) 44 - 48கத்திரி (நாடு) 52 - 56வெண்டை 38 - 42தக்காளி (நாடு)14 - 17தக்காளி ஆப்பிள்24 - 26அவரை (பிஸ்கட்)60 - 70புடலை28 -32பீர்க்கன்48 - 54சுரைக்காய்24 - 28பாகற்காய் 50 - 54கொத்தவரை 35 - 40பூசணி14 - 18 அரசாணி16 - 18ப.மிளகாய் (சம்பா)32 - 35ப.மிளகாய் (புல்லெட்) 40 - 44 சி.வெங்காயம்50 - 56 பெ.வெங்காயம்30 -32த.பயறு (வெள்ளை)35 -40பச்சை மொச்சை70 - 80முருங்கை56-62தேங்காய்50 - 54மாங்காய்30 - 35வாழைக்காய்34 - 38சேனைகிழங்கு38 - 42கருணைகிழங்கு90 -96சேப்பங்கிழங்கு40 - 45மரவள்ளி24 - 30 -சர்க்கரைவள்ளி44 - 48கறிவேப்பிலை30 - 35கொத்தமல்லி70 - 75புதினா12 - 15கீரைகள்18 - 20வெந்தயக்கீரை32- 35வல்லாரை8 - 10கோவக்காய் 52 - 58வாழைத்தண்டு5 - 10வாழை இலை4 - 5வாழைப்பூ10 - 15முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்)25 - 28வெள்ளரி40 - 46பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 0 - 0சுண்டக்காய்140 - 150வெங்காயத்தாள்12 - 15காலிபிளவர் (உள்ளுர்)35 -40நிலக்கடலை60- -- 68மக்காசோளக்கதிர்22- 28முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 - 46காளான் (200 கிராம்)43 - 50உருளை(ஊட்டி)70 -75மேரக்காய்26-- -- 30 முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 -0கேரட்60 -65பீட்ரூட் (ஊட்டி)70 - 80நுால்கோல்40- 48டர்னிப்� -0மு.கோஸ்30 -32முட்டைகோஸ் (கலர்)�-0 காலிபிளவர்42 --- 48பட்டாணி 250 - 260பூண்டு200 - 220இஞ்சி160 - 180புருக்கோலின் 220 - 230பென்னி பீன்ஸ் 120 - 130குடமிளகாய்85 - 95பட்டர் பீன்ஸ்160 - 170