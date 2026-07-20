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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:44 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:44 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM

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அ நிறம் | அளவு

(20.06.2026)

கத்திரி (ஹைபிரிட்) 45 - 50

கத்திரி (சிம்ரன்) 45 - 50

கத்திரி (நாடு) 55 - 60

வெண்டை 40 - 45

தக்காளி (நாடு) 14 - 17

தக்காளி ஆப்பிள் 20 - 23

அவரை (பிஸ்கட்) 60 - 66

புடலை 30 -36

பீர்க்கன் 48 - 54

சுரைக்காய் 25 - 30

பாகற்காய் 52 - 58

கொத்தவரை 35 - 40

பூசணி 16 - 18

அரசாணி 16 - 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) 35 - 40

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 50 - 54

சி.வெங்காயம் 50 - 56

பெ.வெங்காயம் 30 -33

த.பயறு (வெள்ளை) 35 -40

பச்சை மொச்சை 60 - 68

முருங்கை 50-55

தேங்காய் 50 - 54

மாங்காய் 34 - 38

வாழைக்காய் 35 - 38

சேனைகிழங்கு 38 - 42

கருணைகிழங்கு 90 -96

சேப்பங்கிழங்கு 40 - 45

மரவள்ளி 24 - 30 -

சர்க்கரைவள்ளி 35 - 40

கறிவேப்பிலை 30 - 35

கொத்தமல்லி 70 - 75

புதினா 12 - 15

கீரைகள் 18 - 20

வெந்தயக்கீரை 32- 35

வல்லாரை 8 - 10

கோவக்காய் 45 - 50

வாழைத்தண்டு 5 - 10

வாழை இலை 4 - 5

வாழைப்பூ 10 - 15

முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 0 - 0

வெள்ளரி 38 - 42

பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 42 - 46

சுண்டக்காய் 140 - 150

வெங்காயத்தாள் 12 - 15

காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 30 -35

நிலக்கடலை 60- -- 68

மக்காசோளக்கதிர் 22- 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 35 - 40

காளான் (200 கிராம்) 43 - 50

உருளை(ஊட்டி) 70 -75

மேரக்காய் 26-- -- 28

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 -0

கேரட் 70 -80

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 70 - 75

நுால்கோல் 45- 50

டர்னிப் 0 -0

மு.கோஸ் 34 -38

முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0

காலிபிளவர் 42 --- 46

பட்டாணி 250 - 260

பூண்டு 200 - 220

இஞ்சி 160 - 180

புருக்கோலின் 140 - 160

பென்னி பீன்ஸ் 80 - 88

குடமிளகாய் 78 - 82

பட்டர் பீன்ஸ் 160 - 170

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