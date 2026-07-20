உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:44 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
(20.06.2026)
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 45 - 50
கத்திரி (சிம்ரன்) 45 - 50
கத்திரி (நாடு) 55 - 60
வெண்டை 40 - 45
தக்காளி (நாடு) 14 - 17
தக்காளி ஆப்பிள் 20 - 23
அவரை (பிஸ்கட்) 60 - 66
புடலை 30 -36
பீர்க்கன் 48 - 54
சுரைக்காய் 25 - 30
பாகற்காய் 52 - 58
கொத்தவரை 35 - 40
பூசணி 16 - 18
அரசாணி 16 - 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 35 - 40
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 50 - 54
சி.வெங்காயம் 50 - 56
பெ.வெங்காயம் 30 -33
த.பயறு (வெள்ளை) 35 -40
பச்சை மொச்சை 60 - 68
முருங்கை 50-55
தேங்காய் 50 - 54
மாங்காய் 34 - 38
வாழைக்காய் 35 - 38
சேனைகிழங்கு 38 - 42
கருணைகிழங்கு 90 -96
சேப்பங்கிழங்கு 40 - 45
மரவள்ளி 24 - 30 -
சர்க்கரைவள்ளி 35 - 40
கறிவேப்பிலை 30 - 35
கொத்தமல்லி 70 - 75
புதினா 12 - 15
கீரைகள் 18 - 20
வெந்தயக்கீரை 32- 35
வல்லாரை 8 - 10
கோவக்காய் 45 - 50
வாழைத்தண்டு 5 - 10
வாழை இலை 4 - 5
வாழைப்பூ 10 - 15
முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 0 - 0
வெள்ளரி 38 - 42
பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 42 - 46
சுண்டக்காய் 140 - 150
வெங்காயத்தாள் 12 - 15
காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 30 -35
நிலக்கடலை 60- -- 68
மக்காசோளக்கதிர் 22- 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 35 - 40
காளான் (200 கிராம்) 43 - 50
உருளை(ஊட்டி) 70 -75
மேரக்காய் 26-- -- 28
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 0 -0
கேரட் 70 -80
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 70 - 75
நுால்கோல் 45- 50
டர்னிப் 0 -0
மு.கோஸ் 34 -38
முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0
காலிபிளவர் 42 --- 46
பட்டாணி 250 - 260
பூண்டு 200 - 220
இஞ்சி 160 - 180
புருக்கோலின் 140 - 160
பென்னி பீன்ஸ் 80 - 88
குடமிளகாய் 78 - 82
பட்டர் பீன்ஸ் 160 - 170