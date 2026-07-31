உழவர் சந்தை காய்கறி விலை 

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:16 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:11 PM
(29.07.2026)
கத்திரி (ஹைபிரிட்) 40 --- 46கத்திரி (சிம்ரன்) 40 - 46கத்திரி (நாடு) 50 - 55வெண்டை 38 - 42தக்காளி (நாடு) 17 - 19தக்காளி ஆப்பிள் 18 - 20அவரை (பிஸ்கட்) 62 - 68புடலை 30 -36பீர்க்கனf 44 - 50சுரைக்காய் 22 - 28பாகற்காய் 58 - 64கொத்தவரை 34 -38பூசணி 16 - 18அரசாணி 18 - 20ப.மிளகாய்(சம்பா) 32 - 38ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 40 - 44சி.வெங்காயம் 52 -58பெ.வெங்காயம் 30 -33த.பயறு (வெள்ளை) 36 -40பச்சை மொச்சை 50 -55முருங்கை 35 -40தேங்காய் 54 - 57மாங்காய் 40 - 45வாழைக்காய் 32 - 38சேனைகிழங்கு 38 - 42கருணைகிழங்கு 90 -96சேப்பங்கிழங்கு 45 - 50மரவள்ளி 30 -34 -சர்க்கரைவள்ளி 35 - 40கறிவேப்பிலை 30 - 35கொத்தமல்லி 55 - 60புதினா 12 -14கீரைகள் 18 -20வெந்தயக்கீரை 32 - 35வல்லாரை 8 - 10கோவக்காய் 44 - 50வாழைத்தண்டு 5 -10வாழை இலை 4 -5வாழைப்பூ 10 -15முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 24 -28வெள்ளரி 32 - 38பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 50 -55சுண்டக்காய் 140 - 150வெங்காயத்தாள் 12 - 15காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 -0நிலக்கடலை 65 -- 70மக்காசோளக்கதிர் 22 - 28முள்ளங்கி(வெள்ளை) 36 -42காளான் (200 கிராம்) 43 -50உருளை(ஊட்டி) 65 -70மேரக்காய் 32-- --36முள்ளங்கி (சிவப்பு) 35 - 40கேரட் 90 -95பீட்ரூட் (ஊட்டி) 70 - 80நுால்கோல் 50-55டர்னிப் 0 -0மு.கோஸ் 26 -30முட்டைகோஸ் (கலர்) 0-0காலிபிளவர் 38 --- 42பட்டாணி 230 -240பூண்டு 200 - 220இஞ்சி 170-182புருக்கோலின் 110 120பென்னி பீன்ஸ் 90 - 95குடமிளகாய் 54 ---58பட்டர் பீன்ஸ் 160 - 175