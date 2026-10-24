ADDED : அக் 19, 2026 03:01 PM
உழவர் சந்தை காய்கறி விலை(19.10.26)==கத்திரி (ஹைபிரிட்) 25 – 30கத்திரி (சிம்ரன்) 25 – 30கத்திரி (நாடு) 32 – 38வெண்டை 38 – 42தக்காளி (நாடு) 24 – 27தக்காளி ஆப்பிள் 24 – 27அவரை (பிஸ்கட்) 70 – 74புடலை 30 –35பீர்க்கன் 36 – 42சுரைக்காய் 20 – 24பாகற்காய் 48 – 58கொத்தவரை 38 – 44பூசணி 20 – 22அரசாணி 18 – 20ப.மிளகாய்(சம்பா) 40 – 46ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 38 – 44சி.வெங்காயம் 82 – 88பெ.வெங்காயம் 48 –52த.பயறு (வெள்ளை) 25 –30பச்சை மொச்சை 65 – 70முருங்கை 50–55தேங்காய் 56 – 60மாங்காய் 100 – 110வாழைக்காய் 40 – 44சேனைகிழங்கு 30 – 34கருணைகிழங்கு 56 –62சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50மரவள்ளி 30 – 35சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55கறிவேப்பிலை 44 – 48கொத்தமல்லி 95 – 100புதினா 11 – 12கீரைகள் 18 – 20வெந்தயக்கீரை 32– 35வல்லாரை 8 – 10கோவக்காய் 28 – 35வாழைத்தண்டு 5 – 10வாழை இலை 5 – 6வாழைப்பூ 15 – 20முட்டைகோஸ்(உள்ளூர்) 16 – 18வெள்ளரி 30 – 38பீட்ரூட் (உள்ளூர்) 30 – 36சுண்டக்காய் 140 – 150வெங்காயத்தாள் 12 – 15காலிபிளவர் (உள்ளுர்) 0 –0நிலக்கடலை 65 70மக்காசோளக்கதிர் 22– 28முள்ளங்கி(வெள்ளை) 35– 40காளான் (200 கிராம்) 40 – 50உருளை(ஊட்டி) 65 –74மேரக்காய் 32 – 38முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 –35கேரட் 32 –38பீட்ரூட் (ஊட்டி) 48 – 54நுால்கோல் 35– 40டர்னிப் 40 –45மு.கோஸ் 18 –20முட்டைகோஸ் (கலர்) 22–28காலிபிளவர் 54– 58பட்டாணி 0 – 0பூண்டு 210 – 225இஞ்சி 65 – 158புருக்கோலின் 220– 230பென்னி பீன்ஸ் 80 – 90குடமிளகாய் 0 – 0பட்டர் பீன்ஸ் 160 – 170