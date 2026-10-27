ADDED : அக் 27, 2026 06:47 AM
உழவர் சந்தை காய்கறி விலை(26.10.26)==கத்திரி (ஹைபிரிட்) 25 – 30
கத்திரி (சிம்ரன்) 25 – 30
கத்திரி (நாடு) 35 – 40
வெண்டை 35 – 40
தக்காளி (நாடு) 36 – 38
தக்காளி ஆப்பிள் 22 – 24
அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 65
புடலை 25 – 30
பீர்க்கன் 35 – 40
சுரைக்காய் 12 – 18
பாகற்காய் 35 – 50
கொத்தவரை 30 – 38
பூசணி 18 – 20
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 35 – 40
சி.வெங்காயம் 85 – 102
பெ.வெங்காயம் 56 – 60
த.பயறு (வெள்ளை) 30 – 36
பச்சை மொச்சை 65 – 70
முருங்கை 65 – 70
தேங்காய் 56 – 60
மாங்காய் 80 – 110
வாழைக்காய் 40 – 44
சேனைகிழங்கு 30 – 36
கருணைகிழங்கு 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 90 – 98
புதினா 12 – 13
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32 – 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 28 – 35
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
வெள்ளரி 26 – 32
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 70 – 75
மக்காசோளம் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 70 –76
மேரக்காய் 25 – 30
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35
கேரட் 30 – 38
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 52 – 58
நுால்கோல் 50 – 55
டர்னிப் 60 – 66
மு.கோஸ் 20 – 22
முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30
காலிபிளவர் 60 – 65
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68 – 158
புருக்கோலின் 230– 240
பென்னி பீன்ஸ் 90 – 98
பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180