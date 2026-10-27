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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

ADDED : அக் 27, 2026 06:47 AM

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ADDED : அக் 27, 2026 06:47 AM

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உழவர் சந்தை காய்கறி விலை(26.10.26)==கத்திரி (ஹைபிரிட்) 25 – 30

கத்திரி (சிம்ரன்) 25 – 30

கத்திரி (நாடு) 35 – 40

வெண்டை 35 – 40

தக்காளி (நாடு) 36 – 38

தக்காளி ஆப்பிள் 22 – 24

அவரை (பிஸ்கட்) 60 – 65

புடலை 25 – 30

பீர்க்கன் 35 – 40

சுரைக்காய் 12 – 18

பாகற்காய் 35 – 50

கொத்தவரை 30 – 38

பூசணி 18 – 20

அரசாணி 16 – 18

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) 35 – 40

சி.வெங்காயம் 85 – 102

பெ.வெங்காயம் 56 – 60

த.பயறு (வெள்ளை) 30 – 36

பச்சை மொச்சை 65 – 70

முருங்கை 65 – 70

தேங்காய் 56 – 60

மாங்காய் 80 – 110

வாழைக்காய் 40 – 44

சேனைகிழங்கு 30 – 36

கருணைகிழங்கு 65 – 70

சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50

மரவள்ளி 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55

கறிவேப்பிலை 44 – 48

கொத்தமல்லி 90 – 98

புதினா 12 – 13

கீரைகள் 18 – 20

வெந்தயக்கீரை 32 – 35

வல்லாரை 8 – 10

கோவக்காய் 28 – 35

வாழைத்தண்டு 5 – 10

வாழை இலை 4 – 5

வாழைப்பூ 15 – 20

வெள்ளரி 26 – 32

சுண்டக்காய் 140 – 150

வெங்காயத்தாள் 12 – 15

நிலக்கடலை 70 – 75

மக்காசோளம் 22– 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) 40 – 45

காளான் (200 கிராம்) 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) 70 –76

மேரக்காய் 25 – 30

முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 35

கேரட் 30 – 38

பீட்ரூட் (ஊட்டி) 52 – 58

நுால்கோல் 50 – 55

டர்னிப் 60 – 66

மு.கோஸ் 20 – 22

முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30

காலிபிளவர் 60 – 65

பூண்டு 210 – 225

இஞ்சி 68 – 158

புருக்கோலின் 230– 240

பென்னி பீன்ஸ் 90 – 98

பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180

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