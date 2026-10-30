ADDED : அக் 30, 2026 12:46 AM
உழவர் சந்தை காய்கறி விலை(29.10.26)==கத்திரி (ஹைபிரிட்) 35 – 40
கத்திரி (சிம்ரன்) 35 – 40
கத்திரி (நாடு) 45 – 50
வெண்டை 45 – 50
தக்காளி (நாடு) 33 – 35
தக்காளி ஆப்பிள் 20 – 22
அவரை (பிஸ்கட்) 75 – 80
புடலை 40 – 44
பீர்க்கன் 40 – 46
சுரைக்காய் 14 – 20
பாகற்காய் 40 – 48
கொத்தவரை 40 – 46
பூசணி 18 – 20
அரசாணி 16 – 18
ப.மிளகாய்(சம்பா) 28 – 32
ப.மிளகாய்(புல்லட்) 30 – 35
சி.வெங்காயம் 100 – 114
பெ.வெங்காயம் 54 – 60
த.பயறு (வெள்ளை) 38 – 44
பச்சை மொச்சை 65 – 70
முருங்கை 60 – 65
தேங்காய் 56 – 60
மாங்காய் 100 – 105
வாழைக்காய் 40 – 46
சேனைகிழங்கு 30 – 36
கருணைகிழங்கு 65 – 70
சேப்பங்கிழங்கு 45 – 50
மரவள்ளி 30 – 35
சர்க்கரைவள்ளி 50 – 55
கறிவேப்பிலை 44 – 48
கொத்தமல்லி 120 – 130
புதினா 12 – 14
கீரைகள் 18 – 20
வெந்தயக்கீரை 32 – 35
வல்லாரை 8 – 10
கோவக்காய் 28 – 35
வாழைத்தண்டு 5 – 10
வாழை இலை 4 – 5
வாழைப்பூ 15 – 20
வெள்ளரி 28 – 32
பீட்ரூட்(உள்ளுர்) 28 – 32
சுண்டக்காய் 140 – 150
வெங்காயத்தாள் 12 – 15
நிலக்கடலை 70 – 75
மக்காசோளம் 22– 28
முள்ளங்கி(வெள்ளை) 25 – 45
காளான் (200 கிராம்) 40 – 50
உருளை(ஊட்டி) 65 – 70
மேரக்காய் 28 – 32
முள்ளங்கி (சிவப்பு) 30 – 38
கேரட் 30 – 36
பீட்ரூட் (ஊட்டி) 55 – 60
நுால்கோல் 35 – 40
டர்னிப் 40 – 48
மு.கோஸ் 15 – 20
முட்டைகோஸ் (கலர்) 25 – 30
காலிபிளவர் 60 – 67
பூண்டு 210 – 225
இஞ்சி 68 – 158
புருக்கோலின் 220– 230
பென்னி பீன்ஸ் 70 – 80
பட்டர் பீன்ஸ் 150 – 180