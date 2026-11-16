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உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

உழவர் சந்தை காய்கறி விலை

ADDED : நவ 15, 2026 04:52 PM

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ADDED : நவ 15, 2026 04:52 PM

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அ நிறம் | அளவு

உழவர் சந்தைகாய்கறி விலை(14.11.26)==கத்திரி (ஹைபிரிட்) | 38 – 42

கத்திரி (சிம்ரன்) | 38 – 42

கத்திரி (நாடு) | 50 – 54

வெண்டை | 35 – 40

தக்காளி (நாடு) | 26 – 28

தக்காளி ஆப்பிள் | 22 – 24

அவரை (பிஸ்கட்) | 60 – 65

புடலை | 28 – 34

பீர்க்கன் | 45 – 50

சுரைக்காய் | 18 – 22

பாகற்காய் | 44 – 48

கொத்தவரை | 42 – 46

பூசணி | 16 – 18

அரசாணி | 16 – 18

ப.மிளகாய்(சம்பா) | 36 – 42

ப.மிளகாய்(புல்லெட்) | 48 – 42

சி.வெங்காயம் | 100 – 114

பெ.வெங்காயம் | 54 – 58

த.பயறு (வெள்ளை) | 30 – 35

தேங்காய் | 54 – 58

மாங்காய்(கு/கோ) | 90 – 95

வாழைக்காய் | 40 – 46

சேனைகிழங்கு | 30 – 36

கருணைகிழங்கு | 55 – 60

சேப்பங்கிழங்கு | 50 – 55

மரவள்ளி | 30 – 35

சர்க்கரைவள்ளி | 46 – 50

கறிவேப்பிலை | 44 – 48

கொத்தமல்லி | 65 – 70

புதினா | 16 – 18

கீரைகள் | 18 – 20

வெந்தயக்கீரை | 32 – 35

வல்லாரை | 8 – 10

கோவக்காய் | 32 – 38

வாழைத்தண்டு | 5 – 10

வாழை இலை | 4 – 5

வாழைப்பூ | 15 – 20

முட்டைகோஸ்(உள்ளுர்) | 18 – 20

வெள்ளரி | 30 – 34

பீட்ரூட்(உள்ளுர்) | 28 – 32

சுண்டக்காய் | 140 – 150

வெங்காயத்தாள் | 12 – 15

மக்காசோளக்கதிர் | 22 – 28

முள்ளங்கி(வெள்ளை) | 45 – 54

காளான் (200 கிராம்) | 40 – 50

உருளை(ஊட்டி) | 70 – 76

மேரக்காய் | 26 – 28

முள்ளங்கி (சிவப்பு) | 40 – 45

கேரட் | 40 – 45

பீட்ரூட் (ஊட்டி) | 60 – 65

நுால்கோஸ் | 48 – 54

டர்னிப் | 54 – 58

மு.கோஸ் | 20 – 24

முட்டைகோஸ் (கலர்) | 28 – 32

காலிபிளவர் | 55 – 60

பூண்டு | 210 – 230

இஞ்சி | 68 – 158

புருக்கோலின் | 220 – 230

பென்னி பீன்ஸ் | 84 – 88

பட்டர் பீன்ஸ் | 130 – 180

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