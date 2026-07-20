நிலத்தடி கேபிள் அமைக்க கோரி விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் மனு
நிலத்தடி கேபிள் அமைக்க கோரி விவசாயிகள் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:04 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:51 PM
கோவை: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், வேலைவாய்ப்பு, முதியோர் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட அடிப்படை பிரச்னைகளை சரிசெய்து தரக் கோரி, 820 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மனுக்கள் சிலவற்றின் விவரம்:
திருப்பூர் கவுத்தம்பாளையம் முதல் கோவை மாவட்டம் இடையர்பாளையம் வரை 430 கே.வி. மின் கோபுரங்களை விளைநிலங்கள் வழியாக அமைக்கும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்து, நிலத்தடி கேபிள் அமைக்க வலியுறுத்தி, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் மனு அளித்தனர். இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
* பட்டாசு கடைகள் அமைக்க தீபாவளிக்கு 2 அல்லது 3 நாட்களுக்கு முன்புதான் உரிமம் வழங்கப்படுவதால் சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. போக்குவரத்து காவல்துறை, சட்டம்- ஒழுங்கு போலீசார், தீயணைப்புத் துறை, மாநகராட்சி உள்ளிட்ட துறைகளிடம் அனுமதி பெற வேண்டியுள்ளதால், ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக உரிமம் வழங்கக் கோரி பட்டாசு வணிகர்கள் நலச்சங்கத்தினர் மனு அளித்தனர்.
* செம்மொழி மாநாட்டின்போது சாலை வசதிக்காக 49-வது வார்டு பகுதியில் வசித்தவர்களை, மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான இடத்தில் தற்காலிகமாக குடியமர்த்தினர். 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, டவுன் பிளானிங் துறையினர் அந்தக் குடியிருப்புகளை அகற்றுமாறு கூறி வருகின்றனர். எனவே, மாவட்ட நிர்வாகமும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் இணைந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பாப்பநாயக்கன்பாளையம் ரிசர்வ் சைட் குடியிருப்பினர் மனு அளித்தனர்.