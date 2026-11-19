/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/யானைகள் முகாமுக்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு
ADDED : நவ 18, 2026 07:45 PM
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மேட்டுப்பாளையம்: வனபத்ரகாளியம்மன் கோயில் அருகே, தேக்கம்பட்டியில், பவானி ஆற்றின் கரையோரம், யானைகள் புத்துணர்வு நல வாழ்வு முகாம் நடக்கிறது. இதை மேட்டுப்பாளையத்தில் நடத்துவதை தவிர்த்து, காவிரி ஆற்றங்கரையோரம் நடத்தக் கோரி, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட பல விவசாயிகள் சங்கங்கள் அரசை வலியுறுத்தி வருகின்றன. நாளை மறுதினம் காலை 10:30 மணிக்கு, மேட்டுப்பாளையம் தாசில்தார் அலுவலகம் முன்பு, ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளனர்.
சங்க மாநில தலைவர் வேணுகோபால் மற்றும் மாவட்ட, வட்டார நிர்வாகிகள், மேட்டுப்பாளையம், காரமடை பகுதிகளில் வீடு, வீடாக சென்று விவசாயிகளிடமும், பொதுமக்களிடமும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.