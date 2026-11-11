மேட்டுப்பாளையத்தில் யானைகள் முகாம் இடம் மாற்ற விவசாயிகள் போராட்டம்
மேட்டுப்பாளையத்தில் யானைகள் முகாம் இடம் மாற்ற விவசாயிகள் போராட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
மேட்டுப்பாளையம்:
அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் தமிழகம், புதுச்சேரி கோயில்களிலும், மடங்களிலும் வாழும் யானைகளுக்கு, மேட்டுப்பாளையத்தில் புத்துணர்வு முகாம் நடந்தது.
ஒவ்வொரு முறையும் 30க்கும் மேற்பட்ட யானைகள் பங்கேற்றன. முகாமில் புத்துணர்வு நடை பயிற்சியும், மருத்துவ சிகிச்சை, இயற்கை உணவுகளை வழங்கி வந்தனர். தி.மு.க. ஆட்சியில் ஐந்தாண்டுகள் யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் நடக்கவில்லை.
த.வெ.க. அரசு, மீண்டும் மேட்டுப்பாளையத்தில் யானைகள் முகாமை நடத்த முடிவு செய்துள்ளது.
இம்மாதம் முகாம் துவங்க உள்ளதை அடுத்து, வனபத்ரகாளியம்மன் கோயில் அருகே, தேக்கம்பட்டி செல்லும் சாலையில், சுத்தம் செய்யும் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
இங்கு முகாம் நடத்த கூடாது என விவசாயிகள் சங்கம் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. சங்க தலைவர் வேணுகோபால் ஒரு அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் நடத்த முடிவு செய்த அரசுக்கு நன்றி. ஆனால், முகாமை மேட்டுப்பாளையத்தில் நடத்தாமல் வேறு இடத்தில் நடத்தும்படி, அரசுக்கு ஏற்கனவே மனு அனுப்பினோம்.
மேட்டுப்பாளையத்தில் முகாம் நடந்த போது, காட்டு யானைகள் முகாம் அருகே உள்ள நெல்லிமலைக்கு வந்து நிரந்தரமாக தங்கின.
இரவு நேரங்களில் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு சென்று, பயிர்களை சேதம் செய்து வந்தன.
முகாம் நடைபெற்ற, 10 ஆண்டுகளில் பயிர் சேதமும், யானைகள் - மனித மோதல் காரணமாக உயிர் சேதமும் ஏற்பட்டன. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இங்கு முகாம் நடக்காததால், நெல்லிமலையில் இருந்த யானைகள் காட்டுக்கு திரும்பி விட்டன. இதனால் பயிர் சேதம் முற்றிலும் நின்றுவிட்டது.
இந்நிலையில் முகாமை மீண்டும் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது, விவசாயிகளுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. முகாமை மேட்டுப்பாளையத்தில் நடத்தாமல், காவிரி ஆற்றின் படுகையில், தண்ணீர் மற்றும் இடவசதி உள்ள வேறு இடத்தில் நடத்த அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். இன்னும் நாட்கள் இருப்பதால், மாற்று இடம் தேர்வு செய்வது கடினமாக இருக்காது.
எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்காமல் அதே இடத்தில் முகாம் நடத்த வேலைகளை தொடர்ந்தால், தேக்கம்பட்டி, நெல்லிமலை, தாசனூர் மற்றும் சுற்றுப்பகுதி விவசாயிகள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டம் நடத்துவோம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.