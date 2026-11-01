ஜல்லி கொட்டிய சாலையில் 3 மாதமாக தடுமாறும் விவசாயிகள்
ஜல்லி கொட்டிய சாலையில் 3 மாதமாக தடுமாறும் விவசாயிகள்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:56 PM
தொண்டாமுத்தூர்: வெள்ளெருக்கம்பாளையத்தில், சாலை அமைக்கும் வேலை பாதியில் நிற்பதால், 3 மாதங்களாக, ஜல்லிகற்களில், தடுமாறி இருசக்கர வாகனங்களில் விவசாயிகள் சென்று வருகின்றனர்.
தேவராயபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட புள்ளாக்கவுண்டன்புதூர் மயானம் அருகே, சுமார், 200 மீட்டருக்கு, 8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலும், வெள்ளருக்கம்பாளையம் குட்டை கரையில், 1 கி.மீ., தொலைவிற்கு, 54 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலும், வெள்ளருக்கம்பாளையம் அய்யப்பன் கோயில் முதல் பாசமடை குட்டை - விராலியூர் இணைப்பு சாலை வரை, 600 மீட்டருக்கு, 23 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலும் சாலை அமைக்கும் வேலை நான்கு மாதங்களுக்கு முன் துவங்கப்பட்டது.
ஜல்லி கற்கள் கொட்டப்பட்டது. அதன்பின் வேலையே நடக்கவில்லை. இதனால், மூன்று மாதங்களாக, அப்பகுதியில் உள்ள தோட்டங்களுக்கு செல்லும் விவசாயிகள், விவசாய பணியாளர்கள், ஜல்லி கற்களில், தினசரி, சாகச பயணம் மேற்கொண்டு, சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். காலதாமதத்தை தவிர்த்து விரைந்து, சாலை வேலைகளை முடிக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.