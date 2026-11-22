யானைகள் முகாம் நடத்த எதிர்ப்பு :விவசாயிகள் கருப்பு கொடி பேரணி
யானைகள் முகாம் நடத்த எதிர்ப்பு :விவசாயிகள் கருப்பு கொடி பேரணி
UPDATED : நவ 21, 2026 03:54 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:16 PM
மேட்டுப்பாளையம்: வனபத்ரகாளியம்மன் கோயில் அருகே, பவானி ஆற்றின் கரையோரம் யானைகள் நல வாழ்வு புத்துணர்வு முகாம் நடைபெற அறநிலைய துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
கோயில் மற்றும் மடங்களில் வளர்க்கப்படும் யானைகள், இந்த முகாமில் பங்கேற்க உள்ளன. மேட்டுப்பாளையத்தில் யானைகள் முகாம் நடத்த விவசாயிகள் சங்கம் முன்பே எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. முகாமால் காட்டு யானைகளும் இங்கு வரும்; அதனால் பயிர்கள் சேதமாகும் என கூறினர்.
ஆனால், முகாம் நடத்துவதற்கான அனைத்து பணிகளும் வேகமாக நடக்கின்றன. அதை எதிர்த்து தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினர் நேற்று தாசில்தார் அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். சங்க தலைவர் வேணுகோபால் தலைமை வகித்தார். காரமடை வட்டார தலைவர் ராஜேந்திரன், வக்கீல் வேலுசாமி, நந்தகுமார் உள்பட பலர் பேசினர்.
முகாமை இடம் மாற்ற கோரி விவசாயிகள் கோஷம் போட்டனர். முடிவில் கோரிக்கை மனுவை தாசில்தார் அலுவலகத்தில் வழங்கினர்.
ஞாயிறு (இன்று) முதல் அனைத்து கிராமங்களிலும் கருப்பு கொடி கட்டுவோம். முகாம் துவக்கினால், முதல் நாளில் மேட்டுப்பாளையம் நகரில் கடைகள் அடைக்கப்படும்; சாலை மறியல் நடத்தப்படும்” என வேணுகோபால் பேசினார்.
படங்கள் உண்டு.