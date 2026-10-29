50 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் விவசாயிகள் சங்கம் பாராட்டு
50 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் விவசாயிகள் சங்கம் பாராட்டு
UPDATED : அக் 28, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 06:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்:
விவசாயிகளுக்கு, 50 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் வழங்கவுள்ள தமிழக அரசுக்கு, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் நன்றி தெரிவித்து உள்ளது.
தமிழக அரசு வழங்கும் இலவச மின்சாரத்தால், பல லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இலவச மின் இணைப்பு வழங்க கோரி, பல லட்சம் விவசாயிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், இதற்காக, தக்கால் திட்டத்தில் பணம் கட்டிய பல விவசாயிகள், ஐந்து ஆண்டுகளாக காத்திருந்தனர். உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும் என, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தது.
இந்நிலையில் தமிழகத்தில் 2026–-27ம் நிதியாண்டில், 50 ஆயிரம் புதிய விவசாய மின் இணைப்புகள் வழங்குவதற்கான அரசாணையை, அரசு வெளியிட்டுள்ளது. சாதாரண பிரிவில், 16 ஆயிரத்து, 785 மின் இணைப்புகளும், தக்கால் திட்டத்தில், 25 ஆயிரத்தில், 282 இணைப்புகள், சுயநிதி திட்டத்தின் கீழ், 3,372 இணைப்புகளும், பி.சி., எம்.பி.சி., மற்றும் சீர் மரபினர் பிரிவை சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு, 3,215 மின் இணைப்புகளும், கட்டண முறையில் 1,346 மின் இணைப்புகள் என மொத்தம், 50 ஆயிரம் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக, அரசுக்கு, தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது என, தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் வேணுகோபால் கூறியுள்ளார்.