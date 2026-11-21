உரங்கள் விற்பனை கண்காணிப்பு விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
உரங்கள் விற்பனை கண்காணிப்பு விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
உடுமலை: உடுமலை பகுதியில், உரங்கள் விலை உயர்வு மற்றும் யூரியா விற்பனை குறித்து, வேளாண்துறை அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பு செய்து விதிமீறல்களை தடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து, கோட்ட அளவிலான விவசாயிகள் குறை தீர் கூட்டத்தில் அச்சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் மதுசூதனன் அளித்த மனு:
வடகிழக்கு பருவமழை சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், உடுமலை பகுதியிலுள்ள தனியார் விற்பனை நிலையங்களில், உரங்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளனர். விலைப்பட்டியல் முறையாக வைக்கப்படுவதில்லை.
கட்டாயப்படுத்தி சில உரங்களை வாங்கச்சொல்கின்றனர். வேளாண்துறையினர் அடிக்கடி ஆய்வு செய்து இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும். அதே போல், கோவை வழியாக கேரளாவுக்கு கடத்தி செல்லப்பட இருந்த யூரியா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
உடுமலை பகுதியிலும் இத்தகைய கடத்தல் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. எனவே யூரியா கொள்முதல், விற்பனை குறித்து தீவிரமாக கண்காணிக்க வேண்டும். விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இயற்கை உரங்கள் என்ற பெயரில், எவ்வித தர பரிசோதனையும் செய்யாமல், விவசாயிகளிடம் உரங்களை விற்பனை செய்கின்றனர். தரமில்லாத உரத்தால் விவசாயிகள் பாதிக்கின்றனர்.
இது குறித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.