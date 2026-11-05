விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:17 PM
உடுமலை: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் உடுமலையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்ட குழு உறுப்பினர் ராஜகோபால் தலைமை வகித்தார்.
மாவட்டத்தலைவர் மதுசூதனன், உடுமலை ஒன்றியச்செயலாளர் அருண்பிரகாஷ், மடத்துக்குளம் தாலுகா செயலாளர் வீரப்பன் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், ‘அரசு சலுகை மற்றும் பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அடையாள எண் தேவை அரசுகள் அறிவுறுத்துகின்றன. இதனால், அதிகளவு விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில், குத்தகை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையில், புறம்போக்கு, வெட்டுக்காடு, இனாம் நிலங்களில் சாகுபடி செய்து வரும் பல லட்சம் விவசாயிகள் அடையாள எண், அட்டை பெற முடியாத நிலை உள்ளது.
புதிய உத்தரவால் இத்தகைய விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பழைய முறையில் அரசு சலுகைகள் கிடைக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் உத்தரவிட வேண்டும்,’ என வலியுறுத்தப்பட்டது.
உடுமலை நகரச்செயலாளர் செல்வராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.