பயிர் காப்பீடு செய்துகொள்ள விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
பயிர் காப்பீடு செய்துகொள்ள விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:02 AM
கோவை: 2026-- - 27ம் ஆண்டுக்கான பிரதம மந்திரி பயிர்க் காப்பீட்டுத் திட்டம், அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆப் இந்தியா வாயிலாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. காரீப் பருவத்தில் நெல், மக்காச்சோளம், சோளம், உளுந்து, பச்சைப்பயறு, கொள்ளுப்பயறு ஆகியவை காப்பீடு செய்ய அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மக்காச்சோளம், சோளம், கொள்ளுப்பயறு ஆகியவற்றுக்கு செப். 16க்குள் காப்பீடு செய்ய வேண்டும். பயிர்க் காப்பீட்டுக்கான மொத்த பிரீமியத்தில் 2 சதவீதம் செலுத்த வேண்டும்.
ஒரு ஏக்கருக்கு நெல்லுக்கு ரூ.786, மக்காச்சோளத்துக்கு ரூ.740, சோளத்துக்கு ரூ.282.64, உளுந்து, பச்சைப்பயறுக்கு தலா ரூ.374, கொள்ளுப்பயறுக்கு ரூ.238 செலுத்த வேண்டும்.
பயிர்க்கடன் பெறும் விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளிலும், கடன் பெறாத விவசாயிகள் பொது சேவை மையங்கள் அல்லது www.pmfby.gov.in இணையதளத்தில் உள்ள விவசாயிகள் கார்னர் வாயிலாக காப்பீடு செய்யலாம்.
காப்பீடு செய்யும் போது தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து உரிய பிரீமியத்தை செலுத்த வேண்டும். கட்டணம் செலுத்தியதற்கான ரசீதை சம்பந்தப்பட்ட மையங்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.