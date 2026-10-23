திருச்சி காத்திருப்பு போராட்டம் பங்கேற்க விவசாயிகள் பயணம்
திருச்சி காத்திருப்பு போராட்டம் பங்கேற்க விவசாயிகள் பயணம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:20 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:16 PM
அன்னூர்: திருச்சியில் நடைபெறும் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் மற்றும் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்க அன்னூர் பகுதியில் இருந்து விவசாயிகள் புறப்பட்டு சென்றனர்.
தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிர் கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என தமிழக வெற்றி கழகம் தேர்தல் வாக்குறுதியில் தெரிவித்து இருந்தது. எனினும் தமிழக அரசு அறிவிப்பால் குறைந்த அளவு விவசாயிகளே பயன்பெற்றனர். முழுமையாக விவசாயிகளின் பயிர் கடன்களை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் உள்பட பல்வேறு விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து திருச்சியில் நேற்று கால வரையற்ற உண்ணாவிரதம் மற்றும் காத்திருப்பு போராட்டத்தை துவக்கி உள்ளன.
இதில் பங்கேற்பதற்காக அன்னூர் வட்டாரத்தில் பொன்னே கவுண்டன் புதூர், குரும்பபாளையம், செட்டிபாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள் நேற்று திருச்சிக்கு புறப்பட்டு சென்றனர்.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘ விவசாயிகள் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பெற்ற பயிர் கடனை அவசரப்பட்டு திருப்பி செலுத்த வேண்டாம்,’ என்றனர்.