‘மனத்துாய்மை இருந்தால் பயம் முழுமையாக அகலும்’

UPDATED : அக் 23, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:36 AM
கோவை: ராம்நகர் சத்தியமூர்த்தி ரோட்டிலுள்ள ஸ்ரீ ஐயப்பன் பூஜா சங்கத்தில், ‘அருணாசல அனுபவம்’ குறித்து, நொச்சூர் ஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ ரமண சரண தீர்த்தரின் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடந்தது.
அதில் அவர் பேசியதாவது:
இறைவனிடம் அன்றாடம் பிரார்த்தனை செய்யும் நாம் ஒவ்வொருவரும், நம்மை நாம் முதலில் அறிந்தும், தெரிந்தும், புரிந்தும் கொள்வது அவசியம்.பயம் என்பது நம்மிடமிருந்து முழுமையாக அகல வேண்டும். அதற்கு நாம் மனத்துாய்மையாக இருக்க வேண்டும். யோக ஞானத்தை பின்பற்றி ஷிரவணம் செய்வதாலும், வேதங்களை பாராயணம் செய்வதாலும், மனதில் இருக்கும் பாரம் குறைந்து மனத்துாய்மை ஏற்படும். இதன் வாயிலாக, பல்வேறு ஞானங்களை அடையலாம்.
அப்போது பரமாத்மாவை உணரும் சக்தி நமக்குள் பிறக்கும். தடையின்றி பரமாத்மாவை உணரும்போது மகிழ்ச்சியும், ஆனந்தமும், தத்துவ ஞானமும் கிடைத்து,ரசம்ச சொரூபமாக மாறும்.
ரச அம்சம் என்பது ஆன்மாவின் உண்மை நிலையையும்,இறைவனின் எல்லையற்ற ஆனந்த நிலையையும் விளக்கும் ஒரு ஆன்மீகதத்துவம். இவை ஒவ்வொன்றும், படிப் படியாகவே நிகழும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார். திரளானோர் பங்கேற்றனர். இன்றும் சொற் பொழிவு நடக்கிறது.