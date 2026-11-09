கெம்பநாயக்கன்பாளையம் குளத்தில் கள ஆய்வு

ADDED : நவ 08, 2026 04:06 PM
அன்னூர்: கவுசிகா நீர்க்கரங்கள் சார்பில், கோவை, திருப்பூர் மாவட்டங்களில், பல்வேறு குளம், குட்டைகள் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக 65 ஏக்கர் பரப்பளவு உள்ள கெம்பநாயக்கன்பாளையம் குளத்திலும், தன்னார்வலர்கள் கொண்ட குழு அமைத்து குளத்தை சீரமைக்கவும், கள ஆய்வு செய்யவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
நேற்று (நவ.,7), கவுசிகா நீர்க்கரங்கள் அமைப்பினர் மற்றும் உள்ளூர் தன்னார்வலர்கள் குளத்தை முழுமையாக சுற்றி கரை உள்ள பகுதி, கரை சேதமடைந்த பகுதி, கரையில்லாத பகுதி ஆகியவற்றை பார்வையிட்டனர்.
குப்பை மற்றும் கழிவு நீர் சேரும் பகுதிகளையும் ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் குளத்தில் தண்ணீர் வராத மேடான ஒரு பகுதியில் மட்டும் குப்பை கொட்ட, காரைக்கவுண்டம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு தெரிவிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து குளத்தில் கரைகள் சீரமைத்தல், குளத்திற்கு மழை நீர் வரும் பாதையில் உள்ள புதர்கள், மண் மேடுகளை அகற்றுதல், அடர்வனம் மற்றும் பறவை தீவு அமைத்தல் உள்ளிட்ட வேலைகளை செய்ய, திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதென முடிவு செய்யப்பட்டது. மீண்டும் வரும் 15ம் தேதி கள ஆய்வு செய்யவுள்ளனர்.