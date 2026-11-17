‘வெற்றி வீடு’ கட்டும் திட்டத்தில் கள ஆய்வு! பழைய பயனாளிகள் சரிபார்ப்பு
‘வெற்றி வீடு’ கட்டும் திட்டத்தில் கள ஆய்வு! பழைய பயனாளிகள் சரிபார்ப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு, ஆனைமலை ஒன்றியத்தில், ‘வெற்றி வீடு’ திட்டத்துக்கான பயனாளிகள் குறித்து கள ஆய்வு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழகத்தில், குடிசை இல்லா மாநிலமாக மாற்ற கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ‘கலைஞர் கனவு இல்லம்’ திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இத்திட்டத்தில், ஏழை மற்றும் பின் தங்கிய மக்களுக்காக, 360 சதுர அடியில், வீடுகள் கட்டித்தரப்பட்டன.
பயனாளிகள் வீடு கட்ட, 3.5 லட்சம் வரை மானியம், கழிப்பிடத்துக்கு, 12 ஆயிரம் ரூபாய், வீடு கட்ட, 36 ஆயிரம் ரூபாய் என ஒரு வீட்டுக்கு, 3.98 லட்சம் ரூபாய் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம், தற்போது த.வெ.க., ஆட்சியில் ‘வெற்றி வீடு’ திட்டம் என மாற்றப்பட்டு ஊரக வளர்ச்சித்துறை வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அதில், மாநிலம் முழுவதும், 70 ஆயிரம் வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. திட்ட காலம் ஐந்தாண்டுகள், ஒரு வீட்டுக்கான நிதி, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
குடிசை, மண் சுவர், பலவீனமான கூரை வீட்டில் வசிப்போர், பட்டா, உரிமை ஆவணம் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். கூட்டு பட்டா எனில் மற்றவர்களிடம் தடையில்லா சான்று பெறப்பட வேண்டும். வீடு பெண் உறுப்பினர் பெயரில் அல்லது கணவன், மனைவி இருவர் பெயரில் இருக்க வேண்டும். வீட்டின் சமையலறை உட்பட, 360 முதல், 500 சதுர அடி வரை அமைக்க வேண்டும் என, தகுதிக்கான விதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஏற்கனவே சொந்தமாக வீடு வைத்திருப்போர்; அரசு, உள்ளாட்சி, பொதுத்துறை ஊழியர்கள் (நிரந்தர, ஒப்பந்த, தினக்கூலி தொழிலாளர்கள்), பதவியில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ., குடும்ப ஆண்டு வருமானம், 2.50 லட்சத்துக்கு மேல் உள்ளோர்; வருமான வரி, தொழில் வரி செலுத்துவோர்; ஏற்கனவே அரசு வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் பயன்பெற்றோர் தகுதியற்றவர்களாக கருதப்படுவர்.
பழங்குடியின மற்றும் தாழ்த்தப்பட்டோர், மற்றவர்கள் ஒதுக்கீடு, 40:60 சதவீதம் என ஒதுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வட்டார, ஊராட்சி வாரியாக வெளிப்படையாக ஒதுக்கப்படும். விருப்ப ஒதுக்கீடு கிடையாது. கணக்கெடுப்பு மற்றும் கள ஆய்வின் அடிப்படையில் மட்டுமே பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
கிராம சபை ஒப்புதல் கட்டாயம் பெறப்பட வேண்டும். நிதி உதவி நான்கு தவணைகளாக வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். கழிப்பிடத்துக்கு 12,000 ரூபாய் மானியம், இலவச மின்சார இணைப்பு மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும் என அரசு குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் குறித்து கள ஆய்வு மேற்கொள்ள அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதால், பொள்ளாச்சி வடக்கு – 39, தெற்கு – 26, ஆனைமலை – 20, கிணத்துக்கடவு – 34 என மொத்தம், 119 ஊராட்சிகளிலும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
ஒன்றிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு, ஆனைமலை ஒன்றியத்தில், ‘வெற்றி வீடு’ திட்ட பயனாளிகள் தேர்வு செய்ய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதில், கலைஞர் வீட்டு வசதி திட்டத்தில் மேற்கொண்ட சர்வே பணிகளை அடிப்படையாக கொண்டு, கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
அத்திட்டத்துக்காக தயார் செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் பட்டியலில் உள்ளோர், வீடு கட்டாமல் உள்ளனரா, புதியதாக வீடு கட்டி விட்டனரா, பணம் இல்லாமல் பாதியில் நின்றுள்ளதா; விண்ணப்பித்தோர் உயிருடன் இருக்கிறாரா, பயனாளிகள் பட்டியலுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவரா உள்ளிட்ட விபரங்கள் சரிபார்ப்பு பணிகள் நடக்கிறது.
‘மொபைல் ஆப்’ வாயிலாக சரிபார்த்து விபரங்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதற்கான களப்பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இப்பணிகள் முடிந்த பின் பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
இவ்வாறு, கூறினர்.