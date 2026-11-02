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படம் 2 காலம்; செய்தி சிங்கிள் காலம் – கையெழுத்து இயக்கம்
படம் 2 காலம்; செய்தி சிங்கிள் காலம் – கையெழுத்து இயக்கம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:36 PM
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சூலுார்: சூலுார் பேரூராட்சி மற்றும் சூலுார் கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனை சார்பில், உலக பக்கவாத தினத்தை ஒட்டி, கையெழுத்து இயக்கம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
‘பக்கவாதத்தை முற்றிலும் ஒழிப்போம்; மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வோம்’ என்பதை வலியுறுத்தி கையெழுத்து இயக்கம் துவக்கப்பட்டது. பேரூராட்சி தலைவர் தேவி மன்னவன், செயல் அலுவலர் சந்திரகுமார், சூலுார் கே.எம்.சி.எச்., மருத்துவமனை இயக்குனர் ராஜவேலு, நரம்பியல் மருத்துவர் சதீஷ் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டு துவக்கி வைத்தனர். டாக்டர்கள், ஊழியர்கள், செவிலியர்கள், பேரூராட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.