துணை தேடி... சிக்கலில் மாட்டாதீர்! 'மூவி பார்ட்னர்', 'கபே கம்பேனியன்' என புதுப்புது நட்புகள் கவனம்
துணை தேடி... சிக்கலில் மாட்டாதீர்! 'மூவி பார்ட்னர்', 'கபே கம்பேனியன்' என புதுப்புது நட்புகள் கவனம்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:01 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 04:01 PM ADDED : நவ 14, 2026 03:56 PM
கோவை: தனிமையைப் போக்கவும், பொழுதுபோக்கவும் புதிய நண்பர்களைத் தேடும் கலாசாரம் அதிகரித்து வருகிறது. இதற்காக சமூக வலைதளங்கள், பிரத்யேக செயலிகள் மூலம் முன்பின் அறிமுகமில்லாத நபர்களுடன் பழகி, நேரில் சந்திக்கும் போக்கும் உருவாகியுள்ளது.
குறிப்பாக, தனியாக சினிமா பார்க்க விரும்புவோர், காபி குடிக்கவும், வெளியிடங்களுக்குச் செல்லவும் துணை தேடுகின்றனர். இதற்கென 'மூவி பார்ட்னர்', 'கபே கம்பேனியன்' என பல்வேறு பெயர்களில் அறிமுகங்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. கோவை மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இத்தகைய போக்கு கவனம் பெற்று வருகிறது.
ஆனால், இணையதளத்தில் ஏற்படும் அறிமுகம், நேரில் சந்திக்கும்போது பாதுகாப்பானதாக இருக்குமா என்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. குறிப்பிட்ட செயலிகள் மூலம் பழகி, பின்னர் நேரில் சந்திக்கும்போது பண மோசடி, மிரட்டல், பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாக புகார்கள் வருகின்றன.
இதில் பெண்கள் மட்டுமின்றி ஆண்களும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக, புதிய நட்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வத்தில் கல்லுாரி மாணவர்கள் இதுபோன்ற செயலிகள், விளம்பரங்களை நம்பி நாடுவது கவலையளிப்பதாக பேராசிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒருவரின் உண்மையான அடையாளம், குடும்பப் பின்னணி, நோக்கம் எதுவும் தெரியாமல், சமூக வலைதளத்தில் ஏற்பட்ட பழக்கத்தை மட்டுமே நம்பி நேரில் சந்திக்கச் செல்வது ஆபத்தானது. சில நேரங்களில் பணம் பறிப்பு, தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை வைத்து மிரட்டுவது உள்ளிட்ட சிக்கல்களும் உருவாகலாம்.
நட்பு வட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதில் தவறில்லை. ஆனால், அதற்காக முன்பின் தெரியாதவர்களை முழுமையாக நம்புவது ஆபத்தில் முடியலாம். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் இத்தகைய அறிமுகங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதுடன், தனிப்பட்ட தகவல்களையும் பண விவரங்களையும் பகிர்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். புதிய நட்பைத் தேடும் ஆர்வத்தில் தங்களது பாதுகாப்பைத் தொலைத்துவிடக் கூடாது.
இதுகுறித்து, பேராசிரியர் ஒருவர் கூறுகையில், ' எங்கள் கல்லுாரியில் மாணவன் ஒருவர் இதுபோன்ற சுற்றுலா கம்பேனியன் என அறிமுகமில்லாத பெண்ணுடன் சென்றுள்ளார். உடல் ரீதியான தொடுதல்கள் இல்லை என இதில் சில கண்டிசன்கள் விளம்பரங்களிலேயே குறிப்பிடுகின்றனர். ஆனால், அந்த சந்திப்பு காதல் , தேவையற்ற பழக்கம் என ஆகி மாணவன் தற்கொலை முயற்சி செய்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுபோன்று செல்லும் போது அனைத்து செலவுகளையும் பார்த்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு மணி நேரம், நாள் என்ற கணக்கில் பணமும் கொடுக்கவேண்டும். இது என்ன புதிய வழக்கமோ தெரியவில்லை. மாணவர்கள், இளைஞர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டும், ' என்றார்.