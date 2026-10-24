செங்குளத்தில் நாட்டு கருவேல மரம் வெட்டிய நிறுவனத்துக்கு அபராதம்: இவ்வளவு தானா என ஆர்வலர்கள் கேள்வி
செங்குளத்தில் நாட்டு கருவேல மரம் வெட்டிய நிறுவனத்துக்கு அபராதம்: இவ்வளவு தானா என ஆர்வலர்கள் கேள்வி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
கோவை: சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவுப்படி, மாநகர பகுதிகளில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற உத்தரவிடப்பட்டது. சீமை கருவேலம் மரம் அகற்றும் பணியை முபசீரா என்ற ஒப்பந்ததாரர் எடுத்துள்ளார்.
குனியமுத்தூர் செங்குளத்தில் சீமை கருவேல மரம் அகற்றும் பணி நடந்தது. அப்போது சீமை கருவேல மரங்களுக்கு பதில், நாட்டு கருவேல மரங்களை வெட்டி, இரு லாரிகளில் ஏற்றியுள்ளனர். கோவை குளங்கள் பாதுகாப்பு அமைப்பு சார்பில் கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர், வனத்துறை, போலீஸ் கமிஷனர் ஆகியோரிடம் புகாரளிக்கப்பட்டது.
ஒப்பந்த நிபந்தனைகளை மீறி, சீமை கருவேலத்துக்கு பதில், நாட்டு கருவேல மரங்களை வெட்டியுள்ளனர். இது பணி நிபந்தனைகளை மீறிய செயல். வெட்டப்பட்ட நாட்டு கருவேல மரங்களின் மதிப்பு ரூ.77,000 மற்றும் அபராதம் ரூ.50,000 என மொத்தம் ரூ.1,27,000 ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மரம் வெட்ட பயன்படுத்திய இரண்டு ஜேசிபி, இரண்டு லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் இப்படி நடைபெற்றால் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என்று மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா கூறினார்.
இந்த நடவடிக்கையில் திருப்தி இல்லை என தன்னார்வலர்கள் கூறுகின்றனர். 2 லாரிகள் நிறையம் அளவுக்கு மரம் வெட்டியவருக்கு ரூ.1.27 லட்சம் மட்டுமே அபராதம் என்பது தவறான முன் உதாரணம். ஒப்பந்த நிறுவனம் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கூறினர்.