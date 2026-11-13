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பட்டாசால் விலங்குகள் மிரட்சி வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து
பட்டாசால் விலங்குகள் மிரட்சி வனத்துறையினர் தீவிர ரோந்து
UPDATED : நவ 08, 2026 04:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:00 PM
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மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகை வனச்சரகங்கள் அடர்ந்த காடுகளையும், அதிகளவிலான வனவிலங்குகளையும் கொண்டவை. பட்டாசு வெடிப்பதால், வனவிலங்குகள் மிரட்சியடைந்து காட்டை விட்டு வெளியேறி விளைநிலங்களுக்குள்ளும், மனித குடியிருப்புகளுக்குள்ளும் புகுந்துவிடுவதை தடுக்க, வனச்சரகர்கள் தலைமையில், வனவர்கள், வனக்காப்பாளர்கள் மற்றும் வேட்டைத் தடுப்புக் காவலர்கள் உள்ளடங்கிய தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இவர்கள் வன எல்லைப் பகுதிகளான கல்லாறு, ஜக்கனாரி, நெல்லித்துறை, ஓதிமலை, முள்ளி, சிறுமுகை மற்றும் பவானி ஆற்றங்கரை ஓரங்களில் நேற்று முன் தினமும் நேற்றும் விடிய விடிய கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.