கோவில் விழாவில் விபத்து பட்டாசு வெடியால் 16 பேர் காயம்
கோவில் விழாவில் விபத்து பட்டாசு வெடியால் 16 பேர் காயம்
ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, கோவில் விழாவில் திடீரென பட்டாசு வெடித்ததில், 16 பேர் காயமடைந்தனர்.
பொள்ளாச்சி அருகே, கே.நாகூர் கிராமத்தில், நேற்று (நவ.,15) கோவில் நடந்தது. இதில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். விழாவின் இறுதியாக வானவேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில், மேலே சென்று வெடித்து விழுந்த தீப்பொறி, அங்கு இருந்த பட்டாசுகளில் விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது, வெடிப்பதற்காக வைக்கப்பட்ட பட்டாசுகளும் வெடித்து சிதறி, பொதுமக்கள் மீது பட்டது. அங்குமிங்குமாக ஓடி மக்கள் கலைந்து சென்றனர். இதில், தமிழ் அரசன்,34 என்பவருக்கு மட்டும் காயம் அதிகம் ஏற்பட்டுள்ளது. பாலசுப்ரமணியம்,37, சுதாகர், 31, தமிழரசன், 31, வீரமுத்து உள்ளிட்ட, 16 பேர் காயமடைந்தனர்.
தகவல் அறிந்த கோமங்கலம் போலீசார், காயமடைந்தோரை மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இது குறித்து கோமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.