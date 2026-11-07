ஜெயின் குடும்பங்களில் பட்டாசு இல்லாத தீபாவளி

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:44 PM
கோவை: கோவையில் 5,000 ஜெயின் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
ராஜஸ்தான் மாநிலம் பலோடியை சேர்ந்த கிஷோர் யோகா ஜெயின், 1910-ல் ஊட்டிக்கு குடிபெயர்ந்து, பின்னர் கோவையில் குடியேறிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவர் ஜெயின் வரலாற்று ஆய்வாளராகவும், அந்த சமூகத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் உள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது:
ஜெயின் இனத்தவருக்கு தீபாவளி என்பது வெறும் பண்டிகை மட்டுமல்ல. 2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பீகார் மாநிலம் பாவாபுரியில் ஜெயின் மதத்தின் 24-வது தீர்த்தங்கரரான பகவான் மகாவீரர் மோட்சம் அடைந்த நாள். அந்த நாளையே தீபாவளியாக கொண்டாடுகின்றனர்.
மகாவீரர் மோட்சம் அடைந்தபோது, அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக அங்கு வந்த தேவர்கள், இருள் சூழ்ந்த அமாவாசை இரவை தீபங்கள் ஏற்றி ஒளிமயமாக்கியதாக நம்பப்படுகிறது. அதன் நினைவாகவே தீபங்களை ஏற்றி வழிபடுகின்றனர்.
தீபாவளி நாளன்று அதிகாலையில் குளித்து, ஜெயின் கோவில் சென்று மகாவீரரை வழிபடுகின்றனர். அப்போது 'நிர்வாண லட்டு' படைத்து சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடைபெறும். பலர் அன்று விரதம் இருக்கின்றனர்.
மற்றவர்களை போல பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுவதில்லை. உயிரினங்களுக்கு தீங்கு ஏற்படக்கூடாது என்பதால் தவிர்க்கின்றனர். அதற்கு செலவிடும் தொகையை ஏழை மக்களுக்கு வழங்குகின்றனர் என்றார்.