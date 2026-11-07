/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சூலூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பட்டாசு கடை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
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சூலூர்: கோவை மாவட்ட காவல் துறை மற்றும் காவலர் நலக்குழு சார்பில், சூலூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில், பட்டாசு கடை திறக்கப்பட்டுள்ளது. மலிவு விலையில் பல ரக பட்டாசுகள், கிஃப்ட் பாக்ஸ்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது. மக்கள் மற்றும் போலீசாரின் குடும்பத்தினர் ஆர்வத்துடன் பட்டாசுகளை வாங்கி சென்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில்,' ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு, ஆயுதப்படை மைதானத்தில், காவலர் நலக்குழு சார்பில் பட்டாசு விற்பனை நடக்கும். இந்தஆண்டு, சூலூர், மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட ஸ்டேஷன் வளாகங்களிலும் பட்டாசு விற்பனை நடக்கிறது. பொதுமக்கள் மலிவான விலையில் பட்டாசுகள் கிடைக்கும். இதில் கிடைக்கும் லாபம், போலீசாரின் நலன்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும்,' என்றனர்.