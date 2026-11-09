பட்டாசு புகையால் மோசமானது காற்று மாசு

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ADDED : நவ 08, 2026 10:06 PM
கோவை: தமிழக அரசு கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டும் தீபாவளியன்று காலை 6 முதல் 7 மணி வரையும், இரவு 7 முதல் 8 மணி வரையும் பட்டாசு வெடிக்க அறிவுறுத்தியது.
தீபாவளி பண்டிகையின் போது பட்டாசு வெடிப்பதால் ஏற்படும் காற்றின் மாசு தர அளவையும் மற்றும் ஒலி மாசு அளவையும் கண்டறிய கோவையில் நான்கு இடங்களில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதே போல் ஒலி மாசு அளவும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
காற்று மாசு: காற்றுத்தர குறியீடு (ஏ.க்யூ.ஐ.,) தீபாவளி நாளான நேற்று காலை 6 முதல் 10 மணி வரை 207 – 257 வரை இருந்தது. மாலை 6 முதல் இரவு 10 மணி வரை 305 – 365 வரை இருந்தது.
ஒலிமாசு: அதிக சப்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகள் அதிகம் வெடிக்கப்பட்டன. 70 டெசிபல் அளவுக்குள் சப்தம் இருக்க வேண்டும். ஆனால் ‘பாம்’ ரக பட்டாசுகள், சரவெடி பட்டாசுகளிலிருந்து 90 டெசிபலுக்கும் அதிகமான சப்தம் வெளியேறியது.
இதனால் வயோதிகர்கள் குழந்தைகள், கால்நடைகள், பறவைகள் என்று அனைவரும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
காற்று மாசு மோசம்
மாலை 6 முதல் இரவு 11 மணி வரை பட்டாசு அதிகம் வெடிக்கப்பட்டது. காற்று, ஒலி மாசு அளவு, மோசம் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்தது.
காற்றின் தரக்குறியீடு 229 ஆக மோசமான அளவிலேயே பதிவாகியுள்ளது. காற்று மாசு கடந்தாண்டைவிட இந்தாண்டு 2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. ஆனாலும் அபாய அளவை ஒட்டியே காற்று, ஒலி மாசு இருந்தது என்றனர் மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தினர்.