சரவெடி பட்டாசு வெடித்து ஜோரா கொண்டாடுங்க! பாதுகாப்புக்கு 61 ஆம்புலன்ஸ்
சரவெடி பட்டாசு வெடித்து ஜோரா கொண்டாடுங்க! பாதுகாப்புக்கு 61 ஆம்புலன்ஸ்
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பட்டாசு விபத்துகள், தீக்காயங்கள் மற்றும் சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் அவசர மருத்துவத் தேவைகளை சமாளிக்க, கோவை மாவட்டத்தில் 61 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அனைத்து ஆம்புலன்ஸ்களிலும் அவசரகால மருத்துவ உபகரணங்கள், அத்தியாவசிய மருந்துகள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளன. பட்டாசு விபத்துகளால் ஏற்படும் தீக்காயங்களுக்கு உடனடியாக முதலுதவி அளிக்க சிறப்பு 'பர்ன்ஸ் கிட்' வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ஆம்புலன்ஸ்கள் முன்கூட்டியே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அவசர அழைப்புகள் வந்ததும் விரைந்து சென்று சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவப் பணியாளர்கள், டிரைவர்கள் தயார் நிலையில் இருப்பார்கள்.
108 கோவை மண்டல மேலாளர் ஜெயக்குமார் கூறுகையில், ''ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள், பணியாளர்களுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருச்சி, கரூர், அரியலுார், பெரம்பலுார் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில், தீபாவளி அவசர சேவைக்காக சுமார் 440 ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் 61 ஆம்புலன்ஸ்கள் ரெடியாக உள்ளன.
பட்டாசு வெடிக்கும் போது பெரியவர்கள் குழந்தைகளை கண்காணிக்க வேண்டியது அவசியம். பட்டாசு விபத்து, தீக்காயம், சாலை விபத்து அல்லது மருத்துவ அவசரநிலை ஏற்பட்டால் உடனடியாக 108 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். 24 மணி நேரமும் அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவை வழங்கப்படுகிறது’’ என்றார்.