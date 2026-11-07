பட்டாசு... கவனம் தேவை! சப்தம் இல்லாத வெடி வெடிக்க தீயணைப்பு துறை அறிவுரை
பட்டாசு... கவனம் தேவை! சப்தம் இல்லாத வெடி வெடிக்க தீயணைப்பு துறை அறிவுரை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:27 PM
வால்பாறை: வால்பாறை தீயணைப்பு துறை சார்பில், சிறுகுன்றா ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, சின்கோனா அரசு உயர்நிலைப்பள்ளிகளில், தீபாவளி பண்டிகைக்கு பாதுகாப்பாக பட்டாசு வெடிப்பது குறித்து மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
வால்பாறை காந்திசிலை வளாகத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை பாதுகாப்பாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாடுவது குறித்து தீயணைப்பு துறை சிறப்பு நிலைய அலுவலர் முருகேசன் தலைமையிலான வீரர்கள் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு நோட்டீஸ் வழங்கினர்.
தீயணைப்பு துறை அதிகாரிகள் பேசியதாவது:
தீபாவளி பண்டிகைக்கு அதிக சப்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் காது கேட்கும் திறன் குறைந்து விடும். முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் அருகில் சென்று பட்டாசுகளை வெடிக்க கூடாது.
குழந்தைகள் பாக்கெட்டில் பட்டாசுகளை வைக்க அனுமதிக்கூடாது. வெடிக்காத பட்டாசுகளை கையால் தொடவோ, காலால் மிதிக்கவோ கூடாது. மலைப்பகுதியில், வனவிலங்குகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், அதிக சப்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். தீ விபத்து இல்லாத வகையில், தீபாவளி பண்டிகையயை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட பட்டாசுகளை பாதுகாப்பான முறையில் வெடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, பேசினர்.