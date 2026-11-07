பட்டாசு பிரியர்களே... கவனியுங்க! காற்று, ஒலியை மாசு படுத்தாதீங்க
பட்டாசு பிரியர்களே... கவனியுங்க! காற்று, ஒலியை மாசு படுத்தாதீங்க
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
பொள்ளாச்சி: தீபாவளி பண்டிகையை விபத்தில்லாமல், சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் கொண்டாட மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பட்டாசுகளால் ஏற்படும் ஒலி மற்றும் காற்று மாசு, சுற்றுச்சூழலை மட்டுமின்றி, குழந்தைகள், முதியவர்கள், நோயாளிகளின் உடல்நலத்தை பாதிக்கும் என்பதால், சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுப்படி, தீபாவளியன்று காலை 6:00 முதல் 7:00 மணி வரை; இரவு 7:00 முதல் 8:00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக ஒலி எழுப்பும் சரவெடிகளை தவிர்த்து, குறைந்த ஒலி எழுப்பும், குறைந்த அளவு காற்று மாசு ஏற்படுத்தும் பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நலச்சங்கங்கள் வாயிலாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அனுமதி பெற்று, திறந்தவெளியில் கூட்டாக பட்டாசு வெடிக்கலாம்.
மருத்துவமனைகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், அமைதி பகுதிகள் மற்றும் குடிசை பகுதிகளுக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது. எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களிலும் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.
பாதுகாப்பு விதிகளை கடைப்பிடித்து, அனுமதித்த நேரத்தில் மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடித்து, விபத்தில்லாத, ஒலி மற்றும் காற்று மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.