வடவள்ளியில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்: மருதமலை ரோட்டை சீரமைக்க நடவடிக்கை
வடவள்ளியில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்: மருதமலை ரோட்டை சீரமைக்க நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 09:46 PM
வடவள்ளி: மருதமலை ரோட்டில் கருப்பராயன் கோவில் துவங்கி, ஐ.ஓ.பி. காலனி வரை பாதாள சாக்கடை பணி நடந்து வருகிறது. குடிநீர் வடிகால் வாரியம் குழி தோண்டி மாதக்கணக்கில் சீரமைக்கவில்லை. விபத்துகள் அதிகரிக்கிறது. மழை காலத்தில் ரோடு மேலும் கடுமையாக சேதமடைந்தது. குடிநீர் வடிகால் வாரியம், மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை மாறி மாறி பழிபோட்டு காலம் கடத்துகிறார்கள். போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது. தற்காலிக நடவடிக்கையாக மாநகராட்சி வெட்மிக்ஸ் போட்டது. நாளடைவில் அதுவும் சேதமாகி ஜல்லி கலவை பரவியது.
வேளாண் பல்கலை., பாரதியார் பல்கலை., அண்ணா பல்கலை., சட்ட கல்லூரி மற்றும் ஏராளமான பள்ளிகள் உள்ளது. மருதமலை சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் நாளை சூரசம்ஹாரம் பிரமாண்டமாக நடைபெறும். பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்வார்கள். ரோட்டை உடனடியாக சீரமைக்க மக்கள் கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். இதுகுறித்து நம் நாளிதழில் தொடர்ந்து பல செய்திகள் வெளியிட்டோம்.
இதன் எதிரொலியாக அமைச்சர் சம்பத்குமார், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ராகுல்நாத், கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை, குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகளும் உடனிருந்தனர். பணிகளை விரைந்து முடிக்க சம்பத்குமார் அறிவுறுத்தினார். ரோடு சீரமைப்பு பணிகளை விரைவாக முடிக்க, மருதமலை ரோட்டில் இன்று முதல் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், கருப்பராயன் கோவில் முதல் வடவள்ளி வரையிலான பாதையில் பாதாள சாக்கடை பணி நடந்து வருகிறது. வடவள்ளி முதல் ஐ.ஓ.பி காலனி வரை 3 கி.மீ பணி ஓரளவுக்கு முடிந்துள்ளது. அதில் ரோட்டை சீரமைக்கும் பணியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஈடுபடவுள்ளது. இதற்கு இரு மாதங்களாகும். மருதமலை சூரசம்ஹாரம், சீரமைப்பு பணி காரணமாக, வடவள்ளி - கல்வீரம்பாளையம் போக்குவரத்து ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றப்படுகிறது. இன்று முதல் நகரில் இருந்து மருதமலை செல்வோர், வடவள்ளி சந்திப்பில் இடதுபுறம் திரும்பி தொண்டாமுத்தூர் ரோட்டில் செல்ல வேண்டும். பொம்மணம்பாளையம், கல்வீரம்பாளையம் வழியாக மருதமலை செல்லலாம். மருதமலையில் இருந்து வருவோர் நேரடியாக நகருக்கு செல்லலாம் என்றனர்.