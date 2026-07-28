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மீன் விலை உயர்வு: வஞ்சரம் கிலோ ரூ.1500

மீன் விலை உயர்வு: வஞ்சரம் கிலோ ரூ.1500

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:15 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:10 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 08:15 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:10 PM

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கோவை: ஆடி மாதம் என்பதால் கடந்த வாரம் மீன் விலை குறைந்து, விற்பனை மந்தமாகி இருந்தது. இந்த வாரத்தில் கடல் மீன்கள் வரத்து பாதியாக குறைந்ததால், விலை இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது.

உக்கடம் மீன் மார்கெட் மொத்த வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் காதர் கூறுகையில், ''கடலில் கிடைக்கும் மீன்களின் அளவை பொறுத்துதான் மீனுக்கு விலை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. வரத்து அதிகரித்தால் மீன் விலை குறையும், வரத்து குறைந்தால் மீன் விலை உயரும்.

கடலில் காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் மீன்கள் கிடைக்கவில்லை. சென்னை மார்க்கெட்டில் வஞ்சரம், ரூ.1900 க்கு விற்கப்படுகிறது. கோவை மார்க்கெட்டுக்கு வழக்கமாக தினமும், 50 டன் மீன்கள் வரும். நேற்று 12 டன் மீன்கள் தான் வந்தன. அதனால் விலை உயர்ந்துள்ளது,'' என்றார்.

மீன் விலை விவரம் கடந்த வாரம், ரூ.700 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட வஞ்சரம் இப்போது, கிலோ, ரூ.1200, வஞ்சரம் சிலைஸ் ரூ.1500 விற்கப்படுகிறது. சாலமன் மற்றும் கருப்பு வாவல் கிலோ, ரூ.1100, வெள்ளை கிழங்கான், ரூ.680, டைகர் இறால், ரூ.650, மஞ்சப்பாறை, ரூ.580, ராமேஸ்வரம் நண்டு ரூ.500, மடவை, ரூ.450, சங்கரா, ரூ.400 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.



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