/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஆடி மாதம் துவக்கம் ::மீன் விற்பனை மந்தம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 04:54 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:50 PM
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உக்கடம்: ஆடி மாதத்தில் விரதம் கடைப்பிடிக்கப்படும். தெய்வீக வழிபாடுகளில் மனதையும், உடலையும் துாய்மையாக வைத்திருக்க, அசைவ உணவு தவிர்ப்பது பாரம்பரிய வழக்கமாகும். அதனால் மக்கள் மீன் உணவை தவிர்த்து வருவதால் மீன் விற்பனையும், விலையும் குறைந்துள்ளது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், 'ஆடி, இந்துக்களுக்கு விசேஷமான மாதம் என்பதால் மீன் சாப்பிடுபவர்கள் குறைவு. அதனால் வியாபாரம் மந்தமாக உள்ளது. கடந்த வாரம் 1100 ரூபாய்க்கு விற்ற வஞ்சரம் இப்போது, 700 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இறால், நண்டு விலையும் குறைந்துள்ளது. ஆடி முடியும் வரை விலை உயராது' என்றனர்.