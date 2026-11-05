ஆம்னி பஸ்களுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம்

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ADDED : நவ 04, 2026 11:18 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணியருக்காக, ஆம்னி பஸ்களின் கட்டணத்தை, ஆம்னி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு 2,500; கோவைக்கு 2,400; திருச்சிக்கு 2,000 ரூபாய் என, குறைந்தபட்ச கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, அனைத்து ஆம்னி பேருந்துகள் சங்கத் தலைவர் அன்பழகன் கூறியதாவது:
ஆம்னி பஸ்களில் செலவுக்கேற்ப கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு பஸ்களின் கட்டணத்துடன், ஆம்னி பஸ்களின் கட்டணத்தை ஒப்பிடக்கூடாது. அரசு பஸ்களை விட, தனியார் பஸ்களுக்கு, சாலை வரி அதிகம். அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படாத வகையில், கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டண விபரங்கள், சங்க இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.