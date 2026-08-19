57-ஆம் ஆண்டு நாண்மங்கலம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:53 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:51 PM
குருவின் நாண்மங்கலம் என்பது பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் நிகழ்வாக மட்டும் கருதப்படுவதில்லை. குருவின் வாழ்வையும், அருளாட்சியையும், அவர் தாங்கி நிற்கும் குருபரம்பரையையும் போற்றும் விழா. அந்த வகையில், குமரகுருபர சுவாமிகளின் 57-ஆம் ஆண்டு நாண் மங்கலம், சிரவையாதீனத்தின் நீண்ட குருமரபை நினைவு கூறும் முக்கிய ஆன்மீக நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது.
ஒரு குருவின் அகவை என்பது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை மட்டுமல்ல. அவர் ஏந்திய மரபின் நீட்சி, அவர் ஆற்றிய பணியின் பரப்பு, அவர் தொட்ட உள்ளங்களின் எண்ணிக்கை., அவரால் அடுத்த தலைமுறைக்கு சென்றடையும் நெறி, இவையே குருவின் வாழ்வின் உண்மையான அளவுகோல்கள்.
சிரவையாதீனத்தில் கோடி அர்ச்சனைப் பெருவிழா கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாகச் சிறப்புடன் நடந்து வருகிறது. கோடி அர்ச்சனையின் பெருமை அதன் எண்ணிக்கையில் மட்டும் இல்லை.
ஒரு மலர் — ஒரு உள்ளத்தின் அர்ப்பணிப்பு.
ஒரு மந்திரம் — ஒரு மனத்தின் இறை நினைவு.
கோடி அர்ச்சனை — எண்ணற்ற உள்ளங்களின் ஒருமித்த இறை நினைவு.
தனக்காகத் தொடங்கும் பிரார்த்தனை, இறுதியில் உலகம் நலமாக இருக்கட்டும்; உயிர்கள் அனைத்தும் இன்புற்றிருக்கட்டும் என்ற பொதுநல வேண்டுதலாக உயர்வதே ஆன்மீகத்தின் உன்னத நிலை.