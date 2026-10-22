ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு ‘பறக்கிறது’ பொரி விலை

ADDED : அக் 17, 2026 06:14 PM
கோவை: ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜையை முன்னிட்டு பெரியகடை வீதி மற்றும் பூமார்க்கெட் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில், பூ, பழம், பொரி உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்கள் விற்பனை சூடு படித்துள்ளது.
நேற்று கடைவீதிகளில் உள்ள பூஜை சாமான்கள் விற்பனை கடைகள், தோரணங்கள் மற்றும் அலங்கார பொருட்கள், பூ, பழங்கள் விற்பனை கடைகளில் பொதுமக்கள் திரண்டர்.
பூமார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள கடைகளில் அதிக அளவில் கூட்டம் இருந்தது. பூக்கள், பழங்கள், வாழைக்கன்றுகள், மாவிலை தோரணங்கள், தேங்காய், வாழைப்பழம், பொரி உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்கிச் சென்றனர்.
பழங்கள் வழக்கத்தை விட, கிலோவுக்கு 20 ரூபாய் அதிகம் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அரிசி விலை உயர்வு காரணமாக, பொரி ஒரு லிட்டர் 30 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
பூ விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. மல்லி கிலோ, 1600 ரூபாய்க்கும், முல்லை, ஜாதி மல்லி 1200 ரூபாய்க்கும், செவ்வந்தி, அரளி, ரோஸ் கிலோ 400 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பூ விலை இன்னும் இரண்டு நாட்களுக்கு குறையாது என, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.