இலங்கைக்கு பறக்கும் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு

UPDATED : நவ 15, 2026 05:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:00 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் நகரில், 70-க்கும் மேற்பட்ட உருளைக்கிழங்கு மண்டிகள் உள்ளன. இதில் நீலகிரி மாவட்டத்தில் விளையும் உருளைக்கிழங்கு விற்பனையாகிறது.
கர்நாடக மாநிலம் திம்பம், ஹாசன், குஜராத், ஆக்ரா, கோலார் போன்ற வெளி மாநிலங்களில் விளையும் உருளைக்கிழங்குகள், மேட்டுப்பாளையம் மண்டிகளில் ஏல அடிப்படையில் விற்பனையாகிறது.
அறுவடை செய்து மொத்தமாக கொண்டு வரும் உருளைக்கிழங்கு, மண்டிகளில் தரம் பிரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இங்கிருந்து கிழங்குகளை கேரளாவுக்கும், தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களுக்கும், வெளி நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்படுகிறது.
ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு அறுவடை இம்மாதம் முதல் வாரத்தில் துவங்கியுள்ளது. அன்றாடம், 30 லோடுக்கும் குறையாமல் வருகிறது. வரும் ஜனவரி வரை, விவசாயிகள் உருளைக்கிழங்கை அறுவடை செய்து, விற்பனைக்கு அனுப்புவர்.
நேற்று ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு, 37 லோடும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து, 48 லோடு என, 85 லோடு கிழங்குகள் விற்பனைக்கு வந்தன. 45 கிலோ மூட்டை ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு, ரூ.1,600 க்கும், அதிகபட்சம், 2,200 க்கும் விற்றது. வெளி மாநில திம்பம் கிழங்கு,1,900 க்கும், கோலார்,ரூ.1,700 க்கும், ஹாசன், 2,000க்கும், குஜராத்,1,400 க்கும், ஆக்ரா, 1,200 க்கும் விற்றது.
ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு கெட்டித் தன்மையுடன், நல்ல சுவையாக இருப்பதால், நீண்ட நாட்களுக்கு இருப்பு வைத்து சமையல் செய்யலாம். அதனால் மக்கள் ஊட்டி உருளைக்கிழங்கை, விரும்பி வாங்குகின்றனர்.
மேட்டுப்பாளையம் உருளைக்கிழங்கு வர்த்தக சபை செயலாளர் எஸ்.வி.மணி கூறியதாவது:
கடந்த, 10 நாட்களாக இலங்கை, மாலத்தீவுக்கு, ஏற்றுமதி ஆர்டர்கள் அதிகம் கிடைக்கிறது. முதல் தரமான கிழங்குகள் தினமும், 20,000 முதல், 30,000 கிலோ வரை, தூத்துக்குடி துறைமுகம் வாயிலாக, ஏற்றுமதியாகிறது. ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு விலை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. இது விவசாயிகள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.