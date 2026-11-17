/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/த.வெ.க., சார்பில் 100 பேருக்கு உணவு
ADDED : நவ 16, 2026 07:12 PM
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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு த.வெ.க., சார்பில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.
தமிழக மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சரும், கிணத்துக்கடவு எம்.எல்.ஏ.,வுமான விக்னேஷ் அறிவுறுத்தல் படி, கிணத்துக்கடவு தொகுதியில், 4 இடங்களில் தினம்தோறும் காலை உணவு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,16) கிணத்துக்கடவு எம்.எல்.ஏ., அலுவலகத்தில், 100 பேருக்கு காலை உணவு வழங்கப்பட்டது. இதில், கிணத்துக்கடவு ஒன்றிய செயலாளர் பழனிச்சாமி, நகர செயலாளர் குணா மற்றும் கட்சியினர் கலந்து கொண்டு, பொது மக்களுக்கு உணவு வழங்கினர். இதேபோன்று, தினமும் 100 பேருக்கு காலை உணவு வழங்க கட்சியினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.