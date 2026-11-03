கஞ்சி போல சாப்பாடு...ரசம் போல சாம்பார்

UPDATED : நவ 02, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:47 PM
கோவை: தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழக கோவை மண்டலம் சுங்கம்–1 கிளையில் டிரைவர், கண்டக்டர், தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் என, 500க்கும் மேற்பட்டோர் வேலை பார்க்கின்றனர். இக்கிளையில் கழிவறைகள் மோசமாகவும், ‘கேன்டீன்’ உணவு தரமின்றி இருப்பதாகவும் பணியாளர்கள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் அவற்றை சரியாக வேக வைப்பதும் இல்லை என்றும், இதனால் உடல் உபாதைகள் ஏற்படுவதாகவும் குமுறுகின்றனர்.
‘சாப்பாடு கஞ்சியாகவும், சில சமயங்களில் களியாக கிண்டி கொடுப்பதும் நடக்கிறது. சுங்கம் 1 கேன்டீனில் சாம்பார் ரசம் போல் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருக்கிறது. கூட்டு, பொரியல் சரியாக வேகவைக்காமலும், சரியான மசால் கலவை இல்லாமல் செய்வதும் வாடிக்கையாகி விட்டது. சாப்பிடும் தொழிலாளர்களுக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன’ என்கின்றனர்.
இதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்த கோவை அரசு போக்குவரத்து ஊழியர் சங்கம்(சி.ஐ.டி.யூ.) மற்றும் அண்ணா தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.